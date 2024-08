Dans la communication autour de Dragon Ball Sparking Zero, Spike Chunsoft et Bandai Namco ont clairement annoncé qu'il s'agit d'un Budokai Tenkaichi 4 sans le dire. Le studio a toutefois pris une décision indiquant une approche radicalement différente sur un point, qui visiblement convient tout à fait aux habitués de la franchise. Un mal pour un bien, afin que ce prochain jeu se concentre sur ses plus grandes forces, selon les fans.

Dragon Ball Sparking Zero se démarque positivement de ses aînés

Dans les précédents jeux Budokai et Tenkaichi, nous avions pour rappel droit à un mode campagne offrant un certain degré de liberté. Il était en effet possible de voler à travers différentes planètes pour découvrir des secrets ou encore chercher les sept boules de cristal. Avec Dragon Ball Sparking Zero, Spike Chunsoft et Bandai Namco ont préféré se départir d'une telle fonctionnalité. Une chose à laquelle beaucoup s'attendaient, mais qui a cette fois été officiellement confirmée.

Pour de nombreux habitués des jeux dont s'inspire Dragon Ball Sparking Zero, l'initiative a globalement été saluée. Beaucoup estiment en effet que la partie exploration de ses illustres jeux n'apportait pas grand-chose de particulièrement intéressant, voire pouvait se montrer ennuyeuse en rallongeant inutilement la durée de vie globale. Qui plus est, un certain Kakarot est depuis sorti pour combler le manque à cet égard, de plutôt convaincante manière avec cela. Le titre de Spike Chunsoft édité par Bandai Namco va donc pouvoir se concentrer sur sa plus grande force : des combats épiques dignes des œuvres légendaires d'Akira Toriyama.

Qui plus est, le mode campagne de Dragon Ball Sparking Zero dispose déjà de sa propre spécificité. Au lieu de suivre fidèlement l'histoire des différents arcs des aventures de Goku et compagnie, il sera possible de les altérer de diverses manières. Une composante monde ouvert/exploration n'aurait donc pas aussi pertinente ici. Les fans auront quoi qu'il en soit déjà fort à faire avec un roster proprement colossal comptant pas moins de 164 personnages jouables lorsque le titre sortira le 11 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Ayoub sur X.com