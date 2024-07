C'est clairement le jeu Dragon Ball le plus attendu depuis des lustres, Sparking Zero va relancer la formule Budokai Tenkaichi à l'automne prochain. Il ne cesse de se montrer, dévoilant toujours plus de personnages, pour le plus grand plaisir des fans. Ainsi, le roster ne cesse de s'étoffer, s'approchant visiblement de plus en plus de l'expérience de l'époque.

Mais, qui dit nouveaux personnages, dit aussi envie de les voir en action. Le gameplay n'est donc pas oublié dans cette dynamique de communication effrénée. Un nouvelle démonstration a justement été partagée, avec un affrontement de titans. Ça promet vraiment d'envoyer du lourd, vous allez voir !

Un combat au sommet dans Dragon Ball Sparking Zero

Il y a une semaine, Bandai Namco sortait un nouveau trailer explosif pour DBSZ. Une fois de plus, le jeu a dévoilé de nouveaux personnages, parmi lesquels le très attendu Goku Black. Antagoniste redoutable de Dragon Ball Super, le mystère qui l'entoure et le charisme qu'il dégage font qu'il est particulièrement apprécié des fans.

On attendait donc de découvrir son gameplay avec impatience. Or, il y a quelques jours, une vidéo montrant un affrontement dantesque entre lui et le véritable Goku a été partagé. C'est l'occasion de voir le Super Saiyan Rosé se confronter à l'Ultra Instinct de notre héros. Un duel inédit donc, que seul permet un jeu comme Sparking Zero !

Ainsi, on peut voir Goku Black en action, utilisant ses techniques-phares. Entre son Retsuzan et sa Faux de la Désolation, il promet d'être un combattant retors. En face, on constate que le gameplay de l'Ultra Instinct de Goku mettra l'accent sur ses capacités de déplacement. Cet affrontement est aussi l'occasion de montrer à nouveau à quel point le jeu déploie les effets spéciaux pour des combats encore plus spectaculaires.