La franchise cultissime d'Akira Toriyama survit encore après toutes ces années, et des tas de projets sont dans les cartons. Sauf s'il y a du retard, le nouvel anime Dragon Ball Daima devrait sortir cette année. Dans les prochains jours, l'illustrateur Toyotarō a aussi promis une « discussion importante » qui a toutes les chances de concerner DB Super. Et sans oublier le futur jeu Sparking Zero. Bref, les fans vont avoir de quoi manger et certains d'entre eux ont même décidé d'aller plus loin en créant leur propre oeuvre.

Le chapitre 24 de Dragon Ball Kakumei est disponible

Vous ne connaissez pas Dragon Ball Kakumei ? En soi, c'est plutôt normal, car il ne s'agit pas d'une oeuvre officielle, mais d'un manga réalisé par des fans. Trois personnes - Reenko, Darkows et Poisson Labo, se sont réunies pour créer une suite au film DB Super Broly et à cet arc de la licence de Toriyama, qui n'est pas canon. « Quand le voeu de N°17, lors du Tournoi du Pouvoir, amène le monde vers une Guerre Multiverselle, les alliés de tous les univers doivent s'endurcir pour affronter des divinités malveillantes, et cette fois-ci, ils doivent se débrouiller sans Gokû » (via Tipee).

Après plus de cinq ans d'existence, le trio vient de partager le chapitre 24 « Retour à la réalité » de Dragon Ball Kakumei. Un projet certes plus amateur que ceux officiels, mais qui ne démérite pas et qui s'est constitué une base de lecteurs satisfaits de l'évolution. Ces nouvelles pages reprennent là où l'histoire s'était arrêtée avec le sauvetage de Bulma, après que Salaga ait échoué à la tuer.

Un chapitre qui fait se focalise notamment sur le Super Saiyan Légendaire Broly, et qui ne semble pas décevoir les internautes heureux de retrouver le personnage emblématique. « Un régal ce chapitre »; « Le discours de Broly m'a plus et m'a même un peu touché »; « Excellent boulot ! » peut-on lire sur X. Pour lire cette suite et l'ensemble de Dragon Ball Kakumei, ça se passe sur la page Mangadraft, et c'est bien entendu gratuit.

DB Raging Blast 3, l'autre projet d'un fan français

Après le manga non officiel, voici le jeu qui n'en est pas vraiment un : Dragon Ball Raging Blast 3. En 2010, un internaute appelé Treevax a voulu faire comprendre à Bandai Namco les attentes des fans pour un jeu vidéo. Il y a quelques semaines, le projet a refait surface avec une vidéo impressionnante et de fausses phases de gameplay. En effet, les extraits qui circulent aujourd'hui ont été obtenus grâce à une animation image par image. Pendant quelques minutes, on voit Goku et Vegeta combattre Broly, avant de fusionner pour se transformer en Gogeta et ainsi vaincre plus aisément le Super Saiyan légendaire. Peut-être que Treevax écrira l'histoire de la saga culte aux côtés de Bandai Namco un de ces quatre... C'est tout le mal qu'on lui souhaite vu le boulot abattu.