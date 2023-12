Le chapitre 100 de Dragon Ball Super est disponible depuis cette semaine, et il est inratable pour les fans. Il est en effet là pour conclure l'arc Super Hero avec un Gohan complètement déchaîné. Une représentation sur papier de DB Super Super Hero où le fils de Goku révèle sa transformation Beast pour sauver Piccolo et triompher de Cell Max. Un final d'autant plus important que Gohan a appris à maîtriser le Makankōsappō de Petit Cœur. Et après cela, c'est quoi la suite ?

Une annonce Dragon Ball Super confirmée par Toyotarō

Comme dit juste au-dessus, le chapitre 100 est un point culminant de Dragon Ball Super, même s'il reprend les intrigues du dernier film. Et pour souligner l'importance d'être arrivé jusque-là, Toyotarō, illustrateur du manga et disciple du légendaire d'Akira Toriyama, a un message pour les lecteurs.

« Grâce au soutien de tous les lecteurs, j’ai réussi à dessiner jusqu’à 100 chapitres ! Merci beaucoup. J’ai mis beaucoup de scènes passionnantes dans ce 100ème chapitre, alors regardez-le dès la page suivante ! Je travaille également dur pour rendre les choses encore plus excitantes dans ce qui va suivre après le chapitre 100, alors continuez de profiter du manga Dragon Ball Super !! » (via DB Super France).

Mais le plus intéressant, c'est l'autre révélation du récent numéro de V-Jump. À l'intérieur du magazine japonais, Toyotarō déclare qu'il sera l'invité de l'émission Dragon Ball News. S'il y aura peut-être des anecdotes sur DB Super, quelques coulisses sur la création ou encore un retour sur le chapitre 100, attendez-vous à plus. « Une discussion importante » aura lieu durant ce rendez-vous. Un aperçu du chapitre 101 ? L'annonce d'un arc inédit ? On le découvrira entre le 1er et le 8 janvier 2024. C'est à ces dates qui se tiendra l'émission DB News.

Crédits : Dragon Ball Super FR.

Une bonne nouvelle pour Sparking Zero (Budokai Tenkaichi 4)

Les fans de DB ont aussi les yeux rivés sur le prochain projet vidéoludique, Dragon Ball Sparking Zero - qui est le nom officiel de Budokai Tenkaichi 4. Au cours d'un entretien avec IGN, Jun Furutani, producteur chez Spike Chunsoft, a fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Le jeu est en développement depuis 5 ans, ce qui nous permet d'être optimiste quant à la date de sortie. Rien ne dit que le lancement aura lieu en 2024, mais les espoirs sont permis. Et il y a une seconde bonne nouvelle.

Contrairement à ce que des internautes pouvaient penser, le roster devrait être conséquent et le trailer des Game Awards 2023 a mis en avant plusieurs d'entre eux. En attendant une liste complète officielle, vous pouvez vous attendre à :