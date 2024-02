Dragon Ball Z n'a pas dit son dernier mot en jeu vidéo, et nous pouvons découvrir une très bonne nouvelle pour la PS5 et la Xbox Series. Que pouvons-nous apprendre ?

Au sein des très bons jeux Dragon Ball, on peut évidemment citer Dragon Ball FighterZ. Et justement, cela tombe bien puisqu'on vient d'apprendre grâce à l'utilisateur DbsHype, spécialiste et reporter pour l'actualité sur le manga/anime, qu'une toute nouvelle version du jeu next-gen est en préparation. Une très bonne nouvelle pour les fans du titre de base, qui est sorti, pour mémoire, en 2018.

Une seconde jeunesse pour Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ va donc avoir le droit à une version Xbox Series et PS5. Avec une mise à jour graphique en 4K, hélas, sans plus de détails. Pour rappel, Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat acclamé, développé par Arc System Works, qui plonge les joueurs dans l'univers de DBZ avec une fidélité graphique rappelant l'anime original. Sorti en janvier 2018, ce titre propose des batailles dynamiques en 2D. Dedans, les joueurs peuvent former des équipes de trois personnages parmi un large choix de combattants issus de la franchise.

Le jeu est renommé pour son système de combat accessible mais profond. Offrant des mécaniques assez innovantes telles que les attaques spéciales, les combos aériens et les puissantes transformations. Avec un mode histoire, des combats en ligne compétitifs et des mises à jour régulières à l'époque, DB FighterZ s'est établi comme un incontournable pour les fans de la série et les amateurs de jeux de combat. Il fallait bien qu'il puisse avoir le droit à une seconde jeunesse.