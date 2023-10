C'est LA nouvelle que tout le monde attendait et que les fans n'espéraient plus. Dragon Ball reviendra bel et bien en anime et compte nous en mettre plein les mirettes. Comme teasé, la célèbre licence a fait un détour pour le Comic-Con de New York et a lâché une véritable bombe en donnant non seulement le nom de la prochaine série animée, mais aussi des premiers visuels et même une date de sortie. Inutile de vous dire que les amoureux du manga sont déjà totalement fous !

Dragon Ball revient enfin en anime !

Après un Dragon Ball Super avec ses hauts et ses bas, et des films plus ou moins réussis, le manga n'a plus fait parler de lui en ce qui concerne ses adaptations sur petit et grand écran. Plus de nouvelles jusqu'à maintenant. Après une trop longue pause, l'anime reprendra prochainement sous le nom de Dragon Ball Daima. Si l'on ne sait pas encore de quoi ça parlera, les premiers visuels nous montrent un Goku et un Vegeta rajeunir et redevenir des gamins après avoir fait un souhait auprès de Shenron, on notera aussi que les autres héros bien connus de la licence deviennent tous des enfants/ados. Les rumeurs disaient donc vrai. L'écho avec Dragon Ball GT, phase de la série qui divise énormément, est évident. Cependant, il a été précisé que Dragon Ball Daima suivra de nouveaux arcs totalement originaux, des histoires jamais traitées dans Dragon Ball jusqu'ici. Difficile à croire vu d'ici, mais c'est en tout cas ce qu'on nous promet. Si beaucoup de fans sont déjà impatients de retrouver leur manga fétiche, beaucoup se questionnent et on un peu peur à cause, justement, du rapprochement un poil trop évident avec GT. A voir donc.

On a une date de sortie pour Dragon Ball Daima

Le papa de la franchise, Akira Toriyama, reprend le crayon pour ce nouvel élan de la franchise. Il est d'ailleurs dit qu'il n'a jamais été autant impliqué dans une création Dragon Ball, de quoi saliver. Malheureusement, nous ne savons rien de plus sur Dragon Ball Daima. On ne sait pas ce qu'il racontera ni la place qu'il occupera dans la chronologie d'ailleurs. En revanche, une info de taille a été dévoilée, la date de sortie. C'est acté, Dragon Ball Daima sera diffusé à partir de l'automne 2024. Oui, il va encore falloir attendre une année. Mais d'ici là, on devrait déjà avoir des nouvelles et on en apprendra certainement davantage. Dans tous les cas, on a un vrai rendez-vous cette fois. Plus qu'à patienter.