On ne s'attendait pas vraiment à cette nouvelle, mais un anime Dragon Ball inédit vient tout juste d'être annoncé, pour le plus grand bonheur des fans.

Alors que Dragon Ball est sorti il y a plus de 30 ans, la communauté a encore la chance de profiter de projets liés au manga original d'Akira Toriyama. Le manga Dragon Ball Super continue d'attirer de nombreux fans, même si certains ne sont pas tendres avec l'œuvre débutée en 2015. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau projet pourrait bien réunir toute la communauté d'ici très peu de temps...

Un anime Dragon Ball qui s'annonce fou

Dragon Ball Kakumei, ça vous dit quelque chose ? Derrière ce nom, qui signifie « révolution » en japonais, se cachent trois passionnés français qui ont décidé de créer leur propre suite à l'histoire de Dragon Ball Super. Alors que le chapitre 21, qui conclut le quatrième tome de Dragon Ball Kakumei vient de sortir, les créateurs en ont profité pour faire une grosse annonce : le premier chapitre du manga va être adapté en anime ! L'équipe vient de communiquer la très bonne nouvelle en dévoilant par la même occasion le nombre de vues impressionnant de leur manga en France, lui qui est aussi disponible en anglais (60 millions de vues) et en portugais.

Nous avons dépassé les 100 millions de vues pour la version française sur Mangadraft, et comme promis, nous préparons une adaptation en animation du chapitre 1 de DBK ! Cependant, en plus du mois de pause habituel en fin de tome, nous ajoutons un mois supplémentaire pour réaliser au mieux cette animation, afin de ne pas l'entrecouper avec la création des chapitres.

Une success story invraisemblable pour les créateurs français

Le succès de Dragon Ball Kakumei n'a rien à envier à des mangas créés par des professionnels et la hype suscitée par chaque chapitre et par l'annonce de cet anime le prouve. De nombreux fans trouvent le manga fan made « meilleur que Super », alors que d'autres se réjouissent que l'histoire soit adaptée en anime et parlent d'un accomplissement exceptionnel depuis la sortie du manga en août 2021. Sur son compte X (anciennement Twitter), PoissonLabo, illustrateur du manga, partage également de premiers visuels de l'animation qu'il est en train de réaliser. Nous sommes déjà impatients de découvrir ce premier épisode.