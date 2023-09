Un vent d’excitation et de spéculations souffle depuis quelques heures sur la communauté des fans de Dragon Ball. Des fuites provenant des comptes X (ex-Twitter) de @DBSHype et de @SupaChronicles dévoilent des renseignements intrigants sur une éventuelle continuation de Dragon Ball. Cette série présumée, nommée Dragon Ball Magic, semblerait s’inspirer de Dragon Ball GT, suscitant des interrogations sur l’orientation créative et scénaristique. Évidemment, comme toujours, même si les sources sont jugées sérieuses, il vaut mieux rester prudent.

Dragon Ball Magic, c'est quoi ?

Attention, si tout ceci s'avère vrai, ces informations pourraient spoiler le synopsis. Les renseignements divulgués révèlent une trame centrée sur Goku et Shin, transformés en enfants par un sort jeté par un démon. Ils voyagent à travers diverses planètes pour retrouver le démon à l’origine de leur transformation. Cette trame évoque fortement celle de Dragon Ball GT, où Goku subit une transformation similaire et entame une odyssée spatiale.

Pour Dragon Ball Magic, l’intrigue se situerait chronologiquement avant la conclusion de Dragon Ball Z, permettant ainsi d’explorer davantage les péripéties antérieures des héros emblématiques de la série. Il est à noter que de nouvelles planètes et adversaires seraient introduits. La promesse d'une aventure renouvelée pour les fans de la franchise. C'est ce que l'on peut lire dans la source du tweet ci-dessus.

Un des aspects notables concerne l’équipe de production. Aya Komaki, réalistrice et animatrice sur One Piece, serait à la réalisation, tandis que Katsuyoshi Nakatsuru, un vétéran ayant œuvré sur toutes les phases de l’anime DBZ, serait en charge du design des personnages. Ce ne sont que des rumeurs, mais l’animation envisagée ferait écho au style des années 90. Avec de techniques modernes et des éléments en CGI, aboutissant à un mix rétro-moderne, similaire au dernier film : DB Super : Super Hero. À noter, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, ne semble pas être impliqué à ce stade.

Une sortie prochaine ?

Ce qui peut inquiéter, ce sont les parallèles avec Dragon Ball GT, souvent critiquée pour ses choix narratifs et stylistiques. Les similitudes semblent nombreuses et on espère que ce nouveau projet ne subira pas le même genre de problème. Dans les commentaires sur X, c'est véritablement la fête à Neuneu. Les avis sont partagés entre les pour et les contre. Certains accusent la source d'être une grossière fan fiction, tandis que d'autres semblent enthousiastes.

Le tout au milieu de discussions peu amènes. On vous laissera juge de cette fuite.

La sortie serait prévue pour le premier semestre de 2024, avec une série de 14 à 15 épisodes, chacun d'une durée de 30 à 40 minutes. Crunchyroll aurait la responsabilité de la diffusion, garantissant ainsi une large audience internationale. Ce ne serait donc pas un contenu uniquement réservé au public japonais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On peut s'attendre à des nouveautés sur DB Magic lors du Comic Con de New York. Il ne reste donc plus longtemps à patienter pour vérifier si tout ceci est vrai, puisqu'il aura lieu le 12 octobre prochain.