Si le 40ème anniversaire de Dragon Ball aurait dû être un moment joyeux, ça n'a pas totalement été le cas en raison du décès d'Akira Toriyama. L'illustre papa de la franchise s'en est allé le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Malgré cet événement tragique, Bandai ainsi que la Toei ont maintenu leurs plans initiaux en sortant la nouvelle série d'animation Dragon Ball Daima, mais également le très attendu Sparking Zero (Budokai Tenkaichi 4). Un autre projet vidéoludique sera aussi disponible cette année et les annonces sont peut-être encore loin d'être terminées...

Dragon Ball revient en 2025... Un nouveau film ? Un jeu ?

Qu'attendre de Dragon Ball après une année 2024 chargée en émotions ? Après le carton de Sparking Zero, Bandai Namco sortira Dragon Ball : Project Multi. Un nouveau jeu qui a étonné tout le monde dans la mesure où il s'agit d'un MOBA à la League of Legends, DOTA 2 ou encore Pokémon Unite. Il n'y a pas encore de date de sortie définitive, mais le lancement est prévu plus tard cette année. En septembre dernier, l'éditeur japonais a même organisé une bêta sur Steam. De plus, un DLC Daima Aventure à travers le royaume des démons : Partie 1 est aussi attendu en 2025 dans DBZ Kakarot.

Si l'on en croit Akio Iyoku, producteur exécutif de la licence, Dragon Ball prépare d'autres grosses annonces surprises pour cette année. Durant une émission spéciale de radio All Night Nippon pour le 40ème de la saga, Iyoku-san a teasé des choses pour 2025. Il a en effet déclaré que « des annonces pourraient être faites cette année », tout en recommandant de rester à l'écoute. De nouveaux films ou jeux seront-ils dévoilés dans les prochains mois ? Pour l'instant, on ne peut que spéculer.

En termes de jeux, ça paraît peut-être encore un peu tôt. À la place, Bandai Namco préférera peut-être se concentrer sur le lancement du MOBA et sur la sortie de contenus pour Dragon Ball Sparking Zero. En revanche, il y a une rumeur insistante sur un nouveau film. Dans un rapport financier, la Toei Animation a confié avoir deux films d'animation dans les cartons qui pourraient être diffusés entre avril 2025 et mars 2026. Et certains estiment que l'un d'eux serait un long-métrage d'animation Dragon Ball. Le dernier DB Super: Super Hero remonte déjà à 2022, cela pourrait coller.

