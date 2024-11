Le tout premier patch de Dragon Age The Veilguard est disponible sur consoles et PC. Les changements sont nombreux, et en prime, le studio offre un cadeau en rapport avec une licence BioWare emblématique.

Il est l'heure pour Dragon Age Veilguard d'accueillir sa première mise à jour sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il y a quelques jours, BioWare a commencé à préparer le terrain en annonçant des correctifs pour les bugs, des ajustements d'équilibrage mineurs ou une atténuation des plantages rencontrés par les joueuses et joueurs. Et ces quelques exemples se retrouvent effectivement dans le patch 1 téléchargeable dès maintenant sur toutes les plateformes. Voici à quoi vous attendre avant de l'installer sur votre machine.

Une première mise à jour pour Dragon Age The Veilguard

La mise à jour 1 de Dragon Age The Veilguard est en ligne sur toutes les plateformes. « Nous n'arrivons pas à croire que cela fait déjà une semaine depuis le lancement de Dragon Age : The Veilguard. Que vous ayez déjà joué ou que vous vous lanciez pour la première fois, notre premier patch sort aujourd'hui avec quelques améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs. Nous apporterons également un suivi au jeu avec d'autres correctifs à l'avenir afin d'améliorer encore votre expérience de jeu ».

Dans ce premier patch, il y a une jolie surprise pour les fans de Mass Effect. À l'occasion du N7 Day 2024, Rook, peut dénicher une tenue de la franchise adorée dans le Phare de Dragon Age The Veilguard. Attention cependant, n'espérez pas augmenter vos stats ou autres avec le costume, c'est purement cosmétique. En ce qui concerne les améliorations maintenant, comme promis, vous devriez moins subir de plantages et notamment sur PC. Sur cette plateforme en particulier, les options DLSS avec une carte graphique de la série 40 ne seront plus grisées comme ça a pu être le cas. De plus, cela a mis à jour le XeSS d'Intel en version 1.3.1 pour l'édition PC de Dragon Age The Veilguard.

Pour cette première mise à jour, Dragon Age The Veilguard prend également le temps de corriger un problème où certaines personnalisations n'étaient pas appliquées dans l'une des scènes de fin du jeu; élimine le souci qui était responsable de la réinitialisation des points de compétences des compagnons; ajuste l'équilibre de certains combats ou compétences; corrige un bug de progression lors de la quête LPinnacle of Its Kind et plus encore. Les notes de patch complètes sont disponibles en anglais.

Source : Electronic Arts.