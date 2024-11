Le premier patch de Dragon Age Veilguard est arrivé le 7 novembre. Soit le même jour que le fameux N7 Day, le rendez-vous annuel consacré à Mass Effect, l'autre licence phare de BioWare. Pour faire d'une pierre deux coups, du contenu gratuit en lien avec le légendaire space opera pose ses valises dans le dernier RPG heroic-fantasy en date du studio américain.

Mass Effect s'invite dans Dragon Age Veilguard avec du contenu gratuit

Même si nous n'avons malheureusement pas eu de nouvelles de Mass Effect 4, BioWare n'est cela dit pas venu les mains vides dans le cadre du N7 Day. Nous avons notamment eu droit à l'annonce (et confirmation) d'une série bel et bien en production pour Amazon Prime Video, avec Daniel Casey, le scénariste de Fast & Furious 9, sur le projet. Le studio en a également profité pour mettre un peu de Mass Effect dans son dernier jeu en date, Dragon Age Veilguard.

Cette collaboration prend plus précisément la forme de contenus gratuits, et plus précisément de plutôt belles armures rappelant clairement l'emblématique combinaison N7 de Shepard, mais forcément à la sauce heroic-fantasy. Pour récupérer tout cela dans Dragon Age Veilguard, vous devez d'abord avoir terminé la quête d'Harding baptisée « La Lame Chantante ». Une fois cela fait, vous trouverez un coffre près de l'Atelier au Phare, le hub du jeu. Celui-ci contiendra donc les cosmétiques gratuits en lien avec Mass Effect. Les armures préférées de la Citadelle ? Cela pourrait bien être le cas pour les fans de la licence SF de BioWare.

Vous pouvez avoir un aperçu de ces apparences gratuites via le post X.com sur le compte officiel de Dragon Age, disponible ci-dessous. Malheureusement, il faudra repasser plus tard pour avoir des informations croustillantes à propos de Mass Effect 4. Puisque Dragon Age Veilguard n'accueillira a priori pas de DLC, BioWare, devrait maintenant passer à la vitesse transluminique sur le développement de ce titre très attendu. Michael Gamble, son producteur, nous promet à son sujet des graphismes photoréalistes et le même ton mature que celui de la Trilogie légendaire. On croise les doigts.

Source : Dragon Age sur X.com