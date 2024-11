Dragon Age Veilguard casse des records depuis son lancement le 31 octobre 2024 et déchaine les passions. Si certains avis donnent lieu à des échanges constructifs, le jeu subit malheureusement un énorme review bombing sur Metacritic de la part de personnes qui n'y jouent pas, mais qui seraient toute même dérangées par la dimension « woke ». Devant la déferlante de notes négatives, Metacritic a pris la parole pour expliquer avoir mis en place un système de modération, qui ne règle visiblement pas le problème. Une solution qui avait été prise à l'époque après les violentes critiques autour d'une scène entre Aloy et un autre personnage d'Horizon Zero Forbidden West Burning Shores.

Un retour de la trilogie Dragon Age pour bientôt ?

Malgré ce review bombing de Dragon Age The Veilguard, les développeurs et EA sont visiblement satisfaits du début du jeu. Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, a même parlé d'un « retour à ce qui fait la grandeur de BioWare ». Parmi les joueuses et joueurs, il y en a peut-être qui se pose encore de savoir s'il est possible de démarrer l'aventure sans trop connaître l'aventure. La réponse est oui, même s'il est évident qu'avoir les références des précédents jeux ajoute une autre dimension et permet d'avoir une autre lecture.

Afin d'éduquer les nouveaux-venus, BioWare pourrait-il sortir une Dragon Age Trilogy Remastered à l'image de la Mass Effect Legendary Edition ? Pour Jon Epler, directeur créatif sur The Veilguard, il ne faut jamais dire jamais. Néanmoins, selon lui, ça semble compliqué en raison des différents moteurs des trois premiers jeux. DA 1 & 2 tournent sous un moteur propriétaire Eclipse, tandis que Dragon Age Inquisition utilise le moteur Frostbite de la série Battlefield.

« Je pense que je suis l'une des 20 personnes de BioWare à avoir utilisé le moteur Eclipse » a t-il confié à Rolling Stone. Du fait des nombreux licenciements et départs du studio ces dernières années, il y a en effet eu de profonds changements au sein des effectifs. « C'est quelque chose qui ne sera pas aussi facile qu'avec Mass Effect, mais nous aimons les jeux originaux. Il ne faut jamais dire jamais » a t-il ajouté. Ce n'est donc pas un non ferme, pour l'instant, BioWare douche un espoir d'une partie des fans, des nouveaux-venus, de voir des versions améliorées des précédents Dragon Age.

