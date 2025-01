Dragon Age The Veilguard a remis ce qu'il reste de BioWare sur de bons rails après avoir déçu les fans. Avec un Metacritic à 80/100 pour la presse spécialisée et 70% d'avis positifs sur 33 186 évaluations, l'accueil a été bon et meilleur que pour Anthem ou Mass Effect Andromeda. Même s'il n'est pas sans défaut, le studio a offert « l’une de ses productions les plus réussies depuis longtemps, l’un des meilleurs jeux de la saga et de cette année » comme on pouvait l'expliquer dans nos colonnes lors de la publication du test. En revanche, c'est bien une déception pour EA, mais il n'est pas seul.

EA s'exprime sur la déception Dragon Age The Veilguard

Les nouvelles autour de Dragon Age 4 et BioWare Edmonton ne sont pas vraiment bonnes. En effet, les révélations du journaliste Jeff Grubb sur le départ du studio de la directrice Corinne Busche ont été confirmées par l'intéressé. « J'ai fait ce que j'étais venue accomplir chez BioWare, c'est-à-dire aider à redresser la barre. J'adore Dragon Age et BioWare, alors pouvoir refaire de cet épisode un RPG solo était le privilège d'une vie » a-t-elle écrit dans un communiqué transmis à Eurogamer, en se disant confiante pour l'avenir du studio. Electronic Arts, qui a publié ses résultats financiers, a toutefois fait part de sa grosse déception vis-à-vis des ventes de cet épisode... et de celles d'EA Sports FC 25.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons continué à proposer des jeux et des expériences de grande qualité à travers notre portefeuille. Cependant, Dragon Age The Veilguard et EA SPORTS FC 25 ont été inférieurs à nos attentes en matière de réservations nettes ». EA même explicité son propos en déclarant que le jeu avait réalisé des ventes 50% inférieures aux prévisions de l'entreprise. Dragon Age The Veilguard, qui a parfois été décrié pour de mauvaises raisons, n'a réussi à attirer qu'1,5 million de joueurs. Des objectifs manqués qui ont forcément des répercussions directes sur les résultats de l'entreprise. À voir maintenant quelles conséquences cela pourrait avoir sur le développement de Dragon Age 5.

Source : bilan Electronic Arts.