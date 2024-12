Dragon Age 4 The Veilguard a accueilli sa quatrième mise à jour majeure hier soir. Entre corrections de bugs et nouveautés gratuites, on vous détaille son contenu.

Le 4 décembre, les fans et BioWare célébraient le Dragon Age Day. Là où pendant plusieurs années il était synonyme de quelques bribes d’informations, il a pu être fêté plus concrètement maintenant que The Veilguard est disponible. L’ensemble des joueurs peuvent désormais créer gratuitement leur Rook, héros principal du jeu, grâce au nouveau créateur de personnages indépendant. Le fruit de leur travail pourra évidemment être transféré dans la version finale de DA4. Ceux qui possèdent déjà le jeu sont naturellement les plus gâtés. En plus de nouveaux contenus gratuits à l’image de l’un des personnages les plus emblématiques de la saga, une nouvelle mise à jour de Dragon Age The Veilguard a été déployée.

Une quatrième mise à jour pour Dragon Age The Veilguard

Un mois après sa sortie, Dragon Age 4 accueille déjà son quatrième patch. Une mise à jour plus conséquente que les précédentes qui se concentre sur l’arrivée de nouveaux contenus gratuits et la correction de bugs. L’ensemble des joueurs peuvent ainsi éditer leurs Qunari qui profitent désormais de deux nouvelles teintes de peau, quand Rook pourra s’habiller avec la tenue emblématique de Hawke, protagoniste du second épisode. BioWare a également fait quelques ajustements pour le mode photo, permettant enfin aux joueurs de prendre des clichés pendant les cinématiques et les conversations. Pour le reste, cette quatrième mise à jour de Dragon Age The Veilguard s’affaire à corriger des bugs en tout genre, aussi bien pour la progression des quêtes, que des soucis de caméra. Voici sans plus attendre l’intégralité des patch notes, traduites par nos soins.

Nouveaux cosmétiques gratuits pour Dragon Age The Veilguard

Tenue d’Hawke de Dragon Age 2

Armure Peinture corporelle Peinture faciale

Qunari Complexions Deux nouvelles teintes de peau pour les Qunari



Tenue de Hawke gratuite ©BioWare

Changements de qualité de vie

Ajout d’un bouton pour désactiver le Voile

Ajout d’un bouton « Cacher/Afficher l’interface dans le menu de pause pour prendre de meilleurs screens sur consoles

Un bouton « Prendre une photo » a été ajouté dans le menu de pause afin de pouvoir prendre des screens pendant les conversations et les cinématiques sur PC.

Correction de bugs

Résolution d’un problème qui empêchait les sauvegardes de se charger correctement (PC uniquement).

Correction d’un souci empêchant le paramètre de limite du frame rate d’être correctement enregistré.

Correction d’un problème où la tête et les cheveux de Rook changeaient drastiquement quand une sauvegarde était chargée.

Résolution d’un souci rencontré avec certaines coiffures longues qui flottaient sur la poitrine et les épaules de Rook.

Correction d’un bug où deux Neve apparaissent lors d’une quête principale de Dragon AgeThe Veilguard.

Correction d’un problème rare où Emmrich ne donnait pas à Rook sa prochaine tâche dans l’une de ses quêtes personnelles.

Ajustement des guides spirituels dans la quête La Chambre forte des Gardes des Ombres.

Correction d’un problème où l’Ultimate changeait pour la compétence ultime par défaut.

Correction d’un bug où l'icône de la capacité ultime n’apparaissait pas correctement une fois Bellara recrutée.

Résolution d’un souci où le premier coup d’un lancer de bouclier d’un Rook Garde des Ombres loupait non intentionnellement sa cible.

Correction où la barre de vie de l’un des Champions de la Croisée des Chemins n'apparaissait pas.

Correction d’un problème où la progression des Succès se réinitialisait quand un nouveau Rook était créé. Cela ne restaurera pas la progression perdue.

Résolution d’un problème avec la caméra dans la quête Le marché du démon quand vous jouez sur un HDD.

Correction d’un problème avec la caméra dans la quête Une mer de sang si Rook revenait un peu trop sur ses pas.

Correction de deux problèmes où Viago parlait clairement à Rook, mais était trop absorbé par la beauté de Teia et la fixait elle plutôt que votre personnage.

Résolution d’un souci avec les captures du Mode Photo de Dragon Age The Veilguard qui étaient un peu trop floues pour certains joueurs.

Correction d’un problème où prendre une capture d’écran avec la touche espace dans le mode photo faisait basculer les paramètres de surbrillance en même temps (PC uniquement).

Correction d’un problème audio où la musique s’arrêtait alors que Rook continuait de combattre dans la quête Le meilleur ami des gardes.

Résolution d’un souci audio qui empêchait la lecture de la musique pendant une conversation avec Lucanis au Phare.

Correction d’un rare problème d’éclairage dans la quête Un Dernier Souffle.

Résolution d’un problème bloquant la progression dans la quête Le Feu et la Glace une fois que le joueur retournait au Phare.

Correction d’un problème bloquant la progression dans la quêteLe sang d'Arlathann si Rook revenait un peu trop sur ses pas.

Résolution d’un souci d’interface qui faisait que la surbrillance « Nouvel objet » restait bloquée sur un élément.

Correction d’un problème pour une entrée du codex qui mentionnait des événements dans le désordre et avec le mauvais compagnon.

Correction d’un problème où le ton de l'Inquisiteur Britannique (Harry Hadden-Paton) était trop bas.

Source : BioWare