Dire que Dragon Age The Veilguard était attendu au tournant serait un doux euphémisme. Le quatrième épisode portait sur ses épaules le poids d’un développement compliqué et la situation de BioWare qui l’était tout autant. Il était perçu par beaucoup comme le jeu de la dernière chance pour le studio, lui qui a dû pratiquement repartir de zéro il y a cinq ans de ça. Les stigmates de cette situation en coulisses se font parfois ressentir dans sa version finalement, mais il serait malhonnête de dire que ce n’est pas un bon jeu. Clivant sur certains choix et partis-pris de ses mécaniques ? Assurément, mais la qualité est là. Pas question revanche pour BioWare de se reposer sur ses lauriers. Si les équipes vont désormais se concentrer sur Mass Effect 4, le suivi de Dragon Age 4 sera assuré. Preuve en est, l’action-RPG accueille aujourd’hui sa seconde mise à jour.

Une seconde mise à jour pour Dragon Age The Veilguard

Après avoir célébré le N7, journée consacrée à Mass Effect, BioWare se rencentre sur sa dernière production. Les joueurs continuent d’explorer les nouvelles contrées de Thédas et de mettre fin à la menace des dieux elfiques qui plane sur le monde. Si quelques bugs persistent encore à ce jour, BioWare a déjà les mains dans le cambouis pour améliorer Dragon Age The Veilguard. Pour un patch plus conséquent et d’éventuelles nouveautés, il faudra repasser. La mise à jour déployée dans la soirée du 13 novembre 2024 ne corrige que quelques soucis et ne s'adresse qu'aux joueurs PC. Le studio promet en revanche davantage de patchs, et pour tout le monde, dans les semaines à venir, mais communiquera à leur sujet en temps et en heure.

Malheureusement, cette seconde mise à jour ne corrigera pas le problème persistant empêchant les joueurs PC de se déplacer avec les flèches du clavier, mais s’attaque surtout à un plantage récurrent pour les joueurs. On vous laisse sans plus attendre avec la courte liste des correctifs de ce patch 2 de Dragon Age The Veilguard.

Corrections de bugs :

Correction d'un problème rare qui provoquait la réinitialisation involontaire de certains paramètres d'une instance existante de Rook après avoir créé puis sauvegardé une autre réplique de Rook.

Résolution d'un problème de plantage pendant la compilation des nuanceurs (shaders) lors du lancement du jeu.

