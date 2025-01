Tout porte à croire que la cinquième mise à jour de Dragon Age The Veilguard était la dernière, et que les développeurs ont d'ores et déjà abandonné le jeu.

La semaine dernière, Dragon Age The Veilguard accueillait sa cinquième mise à jour après sa sortie le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais le message qui accompagnait cette mise à jour, le fait que le titre soit une déception commerciale (1,5 millions de joueurs, soit 50% de moins qu'escompté par Electronic Arts), les événements récents relatifs à BioWare, et l'absence de DLC pour son dernier titre, laissent entendre qu'il s'agissait là déjà de son chant du cygne.

Déjà le clap de fin pour Dragon Age The Veilguard ?

L'ex-directrice de Dragon Age The Veilguard, qui a pour rappel récemment quitté son poste, avait indiqué avant sa sortie que le jeu arriverait dans une version « finie », sans plan de la part de BioWare pour étoffer son histoire plus avant via des DLC ou extensions. Ne restait donc plus qu'à le mettre à jour pour améliorer ou corriger ce qui peut l'être et intégrer quelques éléments de type « qualité de vie ». Sachant que, d'un point de vue purement technique, le quatrième opus de la franchise RPG phare de BioWare était sorti dans un état particulièrement bien optimisé. Tout porte alors à croire que l'aventure s'arrête déjà là pour lui.

C'est en tout cas ce que laissaient entendre ses développeurs avec le message accompagnant la cinquième mise à jour de Dragon Age The Veilguard. « Merci d'y avoir joué. La stabilité du jeu à sa sortie était très satisfaisante, et nous espérons que vous avez apprécié nos mises à jour sur sa qualité de vie depuis. Le jeu étant stable, nous passons désormais en phase de surveillance pour les bugs qui brisent l'expérience ». Il semblerait donc que le support du titre soit à l'avenir réduit au strict minimum.

Est-ce à dire que BioWare a maintenant toute latitude pour s'atteler pleinement au développement de Mass Effect 5, voire de Dragon Age 5 ? Tel ne serait hélas pas le cas, en tout cas dans un avenir proche. Le prochain opus de sa légendaire licence spatiale n'étant qu'en préproduction, Electronic Arts aurait profité du fait que les développeurs soient désœuvrés pour les allouer au développement des futurs titres de la franchise Battlefield, dont un certain Battlefield 7. Pour rappel, celui-ci serait actuellement sur le pied de guerre, pour ne pas revivre le spectaculaire échec de Battlefield 2042.

