Dragon Age: The Veilguard est enfin disponible, et des joueurs ont déjà trouvé une astuce pour gagner de l'argent à l'infini. De quoi faciliter pas mal les choses !

Dragon Age 4 The Veilguard vient de sortir, et les joueurs ont déjà déniché une technique infaillible pour accumuler de l’or sans fin. Cette astuce rappelle l'incontournable The Legend of Zelda, avec son fameux « brise-pot » pour récupérer des rubis. Dans The Veilguard, cette méthode simple permet de gagner de l’or et des objets précieux à volonté. Voici comment cela fonctionne.

Une technique inspirée de Zelda pour accumuler de l'or dans Dragon Age 4

Dans chaque nouveau jeu, les joueurs cherchent souvent des moyens d'éviter la collecte fastidieuse de ressources. Dans Dragon Age 4 The Veilguard, un exploit a rapidement fait parler de lui : en brisant des pots, caisses et vases, les joueurs peuvent obtenir divers objets de valeur. Là où cette technique devient vraiment utile, c'est qu'il suffit de sauvegarder puis de recharger la partie pour réinitialiser les objets brisables. En d'autres termes, vous pouvez répéter l’opération autant de fois que vous le souhaitez.

Dock Town est l'un des endroits les plus intéressants pour appliquer cette technique. La zone regorge de contenants que l’on peut briser d’un coup, maximisant ainsi les gains. En fait, il est possible d'accumuler une belle quantité d'or et des objets de haute qualité en très peu de temps. De quoi rapidement faire fructifier vos ressources !

Pour ceux qui veulent avancer dans l'histoire sans passer des heures à collecter de l’or, cette astuce est une bénédiction. En plus de l’or, elle permet de gagner rapidement en réputation auprès de certaines factions en achetant les équipements nécessaires. Ainsi, les joueurs peuvent se concentrer sur l'intrigue principale et les quêtes sans avoir à trop « grinder ».

Un clin d'oil nostalgique à Zelda

Pour les nostalgiques de The Legend of Zelda, cet exploit est un rappel amusant du plaisir de briser des pots pour y trouver des rubis. Ici, le plaisir est multiplié : vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez, sans limite.

Source : Reddit