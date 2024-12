Dragon Age The Veilguard vous fait de l'oeil ? Malgré sa sortie récente, une promotion est toujours en cours sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous hésitez encore, après avoir lu intégralement notre test bien entendu, vous pouvez avoir un bref aperçu du jeu avec une démo de l'une des grandes composantes de DA4, son créateur de personnage. Pendant ce temps, on rappelle que celles et ceux qui en ont déjà fait l'acquisition peuvent récupérer du contenu gratuit aux couleurs de Hawke. Le perso de DA2 et d'Inquisition.

Un perso de Dragon Age Origins dans un nouveau jeu ?

Une quatrième mise à jour est disponible pour The Veilguard depuis la semaine dernière. Comme expliqué, ce patch offre du contenu gratuit, en complément des changements de qualité de vie et des correctifs de bugs. Étant donné l'envergure du jeu, BioWare doit encore avoir du travail mais cela n'empêche pas le studio de réfléchir à l'avenir de la franchise au-delà de cet épisode. Selon Corinne Busche, les choix effectués sur les précédents opus pourraient avoir un impact dans Dragon Age 5 ou ses potentielles suites. « Je m’attends à ce que ces décisions qui remontent jusqu’à Origins aient à nouveau de l’importance. […] Si vous avez vu la fin secrète, certains des événements passés sont pertinents et il est facile de voir comment ces choix peuvent être et seront pertinents à l'avenir ».

Au cours d'une séance de questions-réponses sur Reddit, la directrice de Veilguard a encore été cuisiné sur le futur de la saga et le potentiel retour d'un perso dans un prochain jeu : le Héros de Ferelden. Le protagoniste de Dragon Age Origins. « Je pense souvent au rôle que le Héros de Ferelden pourrait jouer. C'est un véritable défi en raison des choix que les joueuses et joueurs ont pu faire. Sans parler de la façon de gérer le fait de lui donner une voix qui corresponde aux attentes du joueur, étant donné qu'il s'agissait d'un protagoniste silencieux ».

Faire revenir le Héros de Ferelden dans Dragon Age 5 ou ses suites serait donc un défi, mais Busche a surtout soulevé une autre condition lors de sa réponse. Pour acter de son retour, il faudrait que ça en vaille la peine d'un point de vue narratif. « Il y a quelque chose que j'aimerais explorer si nous pouvons trouver la bonne histoire à raconter ».

