Le monde du jeu vidéo est rythmé par des arrivées et des départs. Et, généralement, lorsque la situation devient compliquée, ce sont souvent de grands noms qui quittent les studios. Les explications peuvent être multiples, mais il se trouve que BioWare via Dragon Age fait actuellement face à une telle situation. Explications.

Dragon Age perd un membre important de son équipe

La nouvelle a fait grand bruit : Corrine Busch, directrice de Dragon Age, quitte BioWare. Ce départ, confirmé par plusieurs sources, arrive dans un contexte déjà compliqué pour le studio. Les projets en cours peinent à avancer, et les échecs récents n’ont pas arrangé les choses. Alors, que peut-on attendre de l’avenir de BioWare ?

Corrine Busch a joué un rôle important dans le développement de la franchise Dragon Age. Mais son départ soulève de nombreuses questions. Certains y voient une conséquence de l’échec de Veilguard, le dernier projet du studio. Ce jeu a été mal reçu, tant par une partie de la critique critique que par les joueurs. Les choix artistiques et narratifs ont notamment été pointés du doigt.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Si certains accusent la direction actuelle d’avoir éloigné BioWare de ses racines, d’autres pensent que ce départ pourrait marquer un nouveau départ pour le studio. BioWare n’est plus l’incontournable qu’il était. Après des succès comme Mass Effect et Dragon Age: Origins, le studio a enchaîné les déceptions. Anthem reste un souvenir douloureux, et les attentes autour de Dragon Age: Veilguard étaient énormes. Certains craignent aussi pour l’avenir du studio. Des rumeurs sur une possible fermeture de BioWare Edmonton circulent, bien que le journaliste Jeff Grubb ait affirmé qu’il n’y avait rien de solide à ce sujet pour le moment.

Et les projets futurs ?

Malgré tout, BioWare continue de travailler sur ses franchises emblématiques. Du côté de Mass Effect, un nouvel opus est attendu, mais il reste encore loin d’être prêt. Par ailleurs, Electronic Arts, la maison mère de BioWare, mise sur d’autres projets.

Source : JeffGrubb