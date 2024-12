L'avenir de la licence Dragon Age, et l'effectif de BioWare, vont encore être bousculés après cette annonce qui rend triste et nostalgique les joueuses et joueurs.

Dragon Age The Veilguard a accueilli sa quatrième mise à jour qui procure des changements de qualité de vie et de correctifs de bugs. Mais le vrai atout de ce nouveau patch disponible sur consoles et PC, c'est l'arrivée de contenus gratuits avec deux nouvelles teintes de peau, deux peintures d'armure et la tenue d'Hawke de Dragon Age 2. Maintenant que le jeu est dans la nature, BioWare est libre de se confier un peu plus sur leur vision pour le futur de la saga.

Un élément clé ne participera pas à Dragon Age 5

Non, Dragon Age 5 n'a pas été annoncé par BioWare, mais le studio a déjà donné quelques indices sur la suite. Dans une interview à IGN, Corinne Busche, game director sur The Veilguard, a révélé qu'un aspect très apprécié des fans pourrait revenir. « Je m’attends à ce que ces décisions qui remontent jusqu’à Origins aient à nouveau de l’importance. […] Si vous avez vu la fin secrète, certains des événements passés sont pertinents et il est facile de voir comment ces choix peuvent être et seront pertinents à l'avenir ». De plus, le retour du Héros de Ferelden est même considéré. « Il y a quelque chose que j'aimerais explorer si nous pouvons trouver la bonne histoire à raconter ».

Si ce prochain jeu Dragon Age ne sortira pas avant plusieurs années, on sait que l'un des membres clés de BioWare ne sera pas de l'aventure. La scénariste Sylvia Feketekuty, qui a écrit les personnages de Josephine dans Inquisition et celui d'Emmrich dans The Veilguard, a quitté le studio. « Salut à tous, désolé d'avoir été discrète ici. J'ai été occupée par une grande décision, à savoir celle de quitter BioWare. Travailler avec tout le monde va vraiment, vraiment me manquer. Mais après 15 ans, je pense que c'est le bon moment pour faire une pause. Je vais me remettre à répondre à vos questions/commentaires avant de fermer le compte » a annoncé cette scénariste de la franchise Dragon Age.

Sylvia Feketekuty, qui a également œuvré sur une extension de Mass Effect 2 et sur Mass Effect 3 est donc partie, et c'est une perte qui rend déjà triste les fans de Dragon Age pour le prochain jeu. « J'espère qu'elle continuera à écrire. J'ai vraiment apprécié Emmrich et Josephine »; « Elle était la star de Veilguard. Elle nous manquera »; « Très triste de la voir partir, mais je comprends aussi, après si longtemps dans un même travail »; « C'est certainement un signe que l'âge d'or est révolu. Personne ne veut y rester [chez BioWare] » peut-on lire sur Reddit après le départ de l'une des scénaristes de Dragon Age.

Source : Sylvia Feketekuty via Bluesky.