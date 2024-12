Un certain Dragon Age 5 fait déjà officiellement parler de lui et la fonctionnalité que tous les fans réclamaient pour le quatrième épisode se confirme.

Dragon Age The Veilguard n’était peut-être pas ce que de nombreux fans historiques espéraient, mais il n’en restait pas moins un action-RPG solide. BioWare n’a jamais caché son envie et sa nécessité de venir flirter avec un tout nouveau public, quitte à mettre de côté certains éléments marquants de la saga. Il faut dire que ce quatrième épisode est chargé d’histoire, lui qui a mis 10 ans à arriver sur nos consoles après deux reboots et une première ébauche en tant que jeu-service. Les équipes ont fait face à de nombreuses contraintes et ont dû faire des choix. Maintenant que la licence est de nouveau sur les rails et qu’EA a appris sa leçon, Dragon Age 5 devrait marquer le retour de mécaniques très réclamées.

Vos anciens choix de retour dans Dragon Age 5 ?

C’est en tout cas ce qu’ont laissé espérer John Epler, directeur créatif, et Corrine Busche, directrice de The Veilguard. Dans une interview accordée à IGN dans le cadre du Dragon Age Day qui s’est tenu ce 4 décembre, les deux têtes pensantes du dernier épisode sont revenues sur certains aspects du jeu. Parmi eux, l’un des éléments les plus vivement critiqués par les fans de la saga : l’absence de fil rouge d’un épisode à un autre. Tous les opus précédents permettaient en effet d’importer ses choix, qui avaient alors un impact sur l’histoire. Si d’aventure vous aviez passé un pacte avec Morrigan, vous pouviez alors retrouver son bébé devenu enfant dans Inquisition par exemple. Dragon Age The Veilguard, lui, a opté pour une autre approche en faisant quasiment fie de cette fonctionnalité historique. Seules trois décisions pouvaient être retranscrites, toutes étant liées au troisième volet, et c’est tout.

Cela devrait changer avec Dragon Age 5 et ses éventuelles suites. Corrine Busche a en effet expliqué que si nos choix précédents n’ont pas eu d’impact direct dans The Veilguard, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont perdus à jamais. « Je m’attends à ce que ces décisions qui remontent jusqu’à Origins aient à nouveau de l’importance. [...] Si vous avez vu la fin secrète, certains des événements passés sont pertinents et il est facile de voir comment ces choix peuvent être et seront pertinents à l'avenir », a-t-elle précisé au micro d’IGN. Le quatrième jeu se concentrait en effet sur la partie nord de Thédas, monde de la licence, restait mystérieux jusqu’alors. Maintenant que The Veilguard a exploré cette nouvelle facette de l’univers et répondu à des questions de longue date, les développeurs vont avoir une sorte de carte blanche à l’avenir.

Mosaïque de certains choix du Dragon Age Keep ©BioWare

Une suite qui se fera attendre

« Je pense que le plus excitant à ce sujet c’est qu’un jour on va faire un Dragon Age 5 [...] et on aura le sentiment de pouvoir narrer n’importe quelle histoire et comme on le veut. Je pense qu’il aura beaucoup d’opportunités pour raconter quelque chose avec la véritable identité de Dragon Age, mais qui apporte de nouveaux éléments et de nouveaux personnages », a ajouté John Epler. Il faudra cependant s'armer de patience avant de voir ce que la suite nous réserve. La majorité des effectifs de BioWare s'affaire en effet désormais sur le prochain Mass Effect, qui ne devrait pas arriver avant quelques années.

