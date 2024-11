Qu'on apprécie ou non Dragon Age 4 en lui-même, on ne peut au moins pas lui enlever une version PC particulièrement bien optimisée, et des panoramas pouvant valoir le détour. C'est justement ce qu'illustre la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams dans une vidéo en 8K sur une configuration draconique.

Un beau voyage à travers Thedas sur la version PC de Dragon Age 4

Même si Dragon Age 4 n'est clairement pas la suite d'Inquisition et de l'emblématique licence de BioWare qui met tout le monde d'accord, le titre a au moins le mérite de proposer de beaux décors, notamment sur PC. Le studio semble en effet avoir attaché une attention toute particulière à cette version de son jeu. Une plutôt agréable nouvelle, alors que de nombreux jeux AAA récents sortent sur PC dans un état loin d'être idéal.

Avec la bonne configuration, on peut donc profiter des graphismes de Dragon Age 4 avec tous les paramètres graphiques à fond avec une plaisante fluidité. Digital Dreams le prouve dans une nouvelle vidéo en 8K mettant en avant le dernier jeu de BioWare. Il nous fait ainsi visiter différentes régions de Thedas dans une balade qui flatte joliment la rétine. La beauté du titre est par ailleurs magnifiée grâce au fameux Reshade maison de la chaîne YouTube Beyond All Limits.

Pour faire tourner Dragon Age 4 en 8K en toute fluidité, Digital Dreams est cependant particulièrement bien équipé. La configuration utilisée pour le bien de la vidéo embarque en effet une RTX 4090, un Ryzen 9 7950X et 32 Go de RAM DDR5. Le voyage vaut en tout cas le détour pour le plaisir des yeux, à défaut d'y jouer pour celles et ceux qui attendaient mieux de la part de BioWare, mais qui ont été déçus à divers degrés.

Source : Digital Dreams