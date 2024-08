BioWare, le studio emblématique derrière la série Dragon Age, a récemment partagé des détails concernant la version PC de son prochain titre, Dragon Age 4: The Veilguard. Conscient que la franchise a débuté sur PC, le studio s'est assuré que cette plateforme offre une expérience de jeu optimale pour les joueurs. Dans un récent article, l'équipe a mis en lumière les nombreuses fonctionnalités et optimisations qui attendent les utilisateurs PC. Reflétant leur engagement envers cette communauté.

Dragon Age 4 sur PC fait tout pour rassurer

BioWare a souligné l'importance accordée à la version PC de Dragon Age 4: The Veilguard. En effet, 40 % des tests de plateforme ont été effectués sur PC. Avec plus de 200 000 heures consacrées à tester la performance et la compatibilité. Cette attention au détail a conduit à la création d'une équipe dédiée exclusivement à l'optimisation de la version PC. Montrant à quel point le studio tient à offrir une expérience fluide et immersive.

L'article détaille plusieurs fonctionnalités spécifiques qui distingueront l'expérience PC :

Affichage et Résolutions : le jeu supportera pleinement les résolutions ultra larges en 21:9. Offrant une immersion visuelle accrue. De plus, les joueurs auront la possibilité de débloquer la fréquence d'images, avec la prise en charge de la VSync, y compris la VSync fractionnée. Les options HDR seront également disponibles pour ceux qui souhaitent une qualité d'image supérieure.

: le jeu supportera pleinement les résolutions ultra larges en 21:9. Offrant une immersion visuelle accrue. De plus, les joueurs auront la possibilité de débloquer la fréquence d'images, avec la prise en charge de la VSync, y compris la VSync fractionnée. Les options HDR seront également disponibles pour ceux qui souhaitent une qualité d'image supérieure. Upscaling et Ray Tracing : les joueurs pourront bénéficier de l'upscaling grâce aux technologies DLSS 3, FSR 2.2, et XeSS. Garantissant une meilleure performance graphique sans compromis sur la qualité. Le Ray Tracing sera également une option. Avec des réglages permettant de l'activer complètement ou de manière sélective. Ce qui optimise l'utilisation de cette technologie dans les zones où elle est le plus bénéfique.

: les joueurs pourront bénéficier de l'upscaling grâce aux technologies DLSS 3, FSR 2.2, et XeSS. Garantissant une meilleure performance graphique sans compromis sur la qualité. Le Ray Tracing sera également une option. Avec des réglages permettant de l'activer complètement ou de manière sélective. Ce qui optimise l'utilisation de cette technologie dans les zones où elle est le plus bénéfique. Réglages Graphiques Avancés : plusieurs préréglages seront disponibles. Allant de "Low" à "Ultra", permettant aux joueurs d'adapter les paramètres à leur configuration matérielle. Parmi les options, on trouve la qualité des textures, l'occlusion ambiante, les reflets d'écran, l'éclairage volumétrique, ainsi que la qualité du terrain et des effets visuels.

: plusieurs préréglages seront disponibles. Allant de "Low" à "Ultra", permettant aux joueurs d'adapter les paramètres à leur configuration matérielle. Parmi les options, on trouve la qualité des textures, l'occlusion ambiante, les reflets d'écran, l'éclairage volumétrique, ainsi que la qualité du terrain et des effets visuels. Contrôles Personnalisables : la version PC proposera des commandes spécifiques par classe. Ainsi qu'une personnalisation des touches pour clavier et manette. Offrant une flexibilité maximale aux joueurs dans leur manière de jouer.

BioWare a clairement investi des ressources considérables pour s'assurer que la version PC de Dragon Age 4 : The Veilguard soit à la hauteur des attentes. Le jeu est toujours prévu pour le 31 octobre 2024.

Source : BioWare