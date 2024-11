Dragon Age 4 Veilguard reçoit sa troisième mise à jour post-lancement, qui vient apporter ajustements et correctifs bienvenus au dernier RPG de BioWare.

Cela fait trois semaines que Dragon Age 4 The Veilguard est sorti. Cela marque justement le déploiement de sa troisième mise à jour de la part de BioWare. Ce nouveau patch entend principalement améliorer l'expérience globale avec des ajustements, des ajouts de type qualité de vie, et pléthore de correctifs. Voici en substance ce qu'il faut en retenir.

Troisième patch en trois semaines pour Dragon Age 4 The Veilguard

Même si BioWare ne développera pas de nouveau contenu de type DLC pour Dragon Age 4, son dernier RPG en date continue régulièrement d'être mis à jour. Comme indiqué sur le site officiel d'Electronic Arts, celui-ci ne compte pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais se concentre principalement sur une amélioration de l'expérience globale. Cela passe notamment par des ajouts de type qualité de vie. Sur ce terrain, on remarquera l'addition des flèches du clavier aux touches personnalisables, ou des améliorations au niveau du mode Photo. Celui-ci intègre désormais de nouveaux filtres, des noms de captures simplifiés et un chemin de fichier spécifié après la prise de chaque cliché. L'interface de l'inventaire, de l'artisanat et des marchands en profite également pour gagner en ergonomie.

L'autre gros morceau de ce troisième patch de Dragon Age 4 s'attache à de nombreux correctifs de bugs. Ceux-ci ont autant trait à la réduction de crashes intempestifs qu'à diverses interactions en combat ou encore durant l'exploration. Pour voir les notes détaillées des changements de la troisième mise à jour du jeu sur ce point, rendez-vous sur le site officiel de Dragon Age 4, cité en source ci-dessous.

On peut d'ailleurs lire en introduction de ces notes qu'un autre patch est en chemin, à propos duquel BioWare devrait bientôt partager de plus amples détails. Il se pourrait donc que la prochaine mise à jour du jeu soit autrement plus conséquente. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas s'attendre à des nouveautés majeures sur Dragon Age 4, aucune extension ou DLC n'étant prévus. Le studio serait en effet déjà focalisé sur la suite du programme : l'extrêmement attendu Mass Effect 4.

