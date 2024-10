Dragon Age 4 The Veilguard prépare tranquillement son lancement à la fin du mois et dévoile ses armes pour être jouable par le plus grand nombre de joueuses et joueurs.

Dragon Age 4 The Veilguard est l'une des plus grosses sorties jeux vidéo d'octobre 2024. Vous pourrez y jouer le soir d'Halloween en allant au préalable taper aux portes de vos voisins pour faire le plein de bonbons et autres petites douceurs. Le RPG BioWare devra redorer le blason du studio après l'immense flop d'Anthem, et la déception Mass Effect Andromeda. Les développeurs réussiront-ils à relever ce défi ? La réponse à partir du 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Dragon Age 4 The Veilguard s'adresse à tout le monde

Dragon Ball Sparking Zero, Silent Hill 2 Remake, Until Dawn et prochainement, Dragon Age 4 The Veilguard, c'est la folie ce mois-ci dans les sorties et on espère qu'il n'y aura pas trop d'accidents industriels au niveau commercial. BioWare s'apprête donc à revenir avec une licence adorée du RPG et pour mettre toutes les chances de son côté, le studio offrira un titre hyper accessible avec une foule d'options. Une expérience personnalisable pour ne pas se fermer aux personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, ou aux joueuses et joueurs en situation de handicap. « Quel que soit votre niveau ou votre aptitude, nous souhaitons vous faire profiter pleinement de l'expérience et de l'histoire de notre jeu » annonce BioWare dans un post de blog sur Dragon 4 Age The Veilguard.

Si vous voulez profiter avant tout de l'intrigue et de l'univers, ce sera possible grâce à cinq niveaux de difficulté prédéfinis allant de « Pour l'histoire avant tout » (Histoire) à « des batailles intenses sans quartier » (Cauchemar). Mais il y a un sixième paramétrage « Personnalisable » pour influer sur la durée des fenêtres de parade, le degré d'aide à la visée ou l'agressivité des ennemis etc. Dragon Age 4 The Veilguard vous laisse aussi customiser votre interface utilisateur et l'ATH pour vous permettre d'avoir l'écran le plus épuré possible. On note également la présence d'une sauvegarde automatique etc.

Mais on l'a dit, Dragon Age 4 The Veilguard s'adresse également aux personnes en situation de handicap et propose des options d'accessibilité plus spécifiques. On peut ainsi modifier la taille et l'opacité des textes, la couleur des sous-titres, activer un réglage au niveau des couleurs pour les déficients visuels ou des effets sonores.

Crédits : EA.

Les options d'accessibilité détaillées

Ci-dessous, voici le détail des options d'accessibilité annoncées par Electronic Arts et BioWare pour Dragon Age 4 The Veilguard. Il y a encore des manques pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on peut toujours faire mieux, mais le jeu devrait donc être accessible à un grand nombre de joueuses et joueurs.

Audio Audio 3D Effets sonores d'accessibilité Effets sonores du ping de brillance Mono audio Type de haut-parleurs Curseurs de volume

Commandes Activation de la roue de capacités à la manette (maintenir ou tapoter) Désactiver les commandes de maintien de l'IU Reconfiguration des commandes Inversion axe (X et Y disponibles) Inversion joysticks/sticks analogiques gauche et droit Zones inactives joysticks/sticks analogiques Zones inactives gâchettes Sensibilité verticale et horizontale Intensité vibration

Jouabilité Combattre Aide à la visée Visée auto Timing des combats Agressivité des adversaires Dégâts de l'adversaire Santé adversaires Résistances des adversaires Vulnérabilité des adversaires Empêche la mort Exploration Sauvegarde automatique fréquente Bibliothèque (Codex, Glossaire, Missives) Éloignement des objets brillants Visibilité des objets brillants Visibilité des marqueurs d'objectifs Pause à tout moment Visibilité des marqueurs d'étape Carte du monde et carte locale disponibles à tout moment

Visuels / IU Tremblements de la caméra Profondeur de champ Filtres daltonisme plein écran Masquer les éléments de l'ATH Capacités Valeurs de dégâts Astuces Mini-carte Suivi d'objectif Santé du personnage Didacticiels

Effet d'écran santé faible

Flou mouvements

Option Point persistant

Indicateurs de menaces à distance et au corps-à-corps Options de sous-titres avancées Opacité du fond Nom de la personne qui parle Couleur du nom de la personne qui parle Taille des sous-titres

Taille du texte IU

Vignettage

Source : Eletronic Arts.