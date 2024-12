Dès son annonce, Dragon Age 4 The Veilguard a fait couler énormément d’encre, et pour pas grand-chose finalement. À sa sortie, ce fut un déluge. Le jeu de Bioware n’est pas parfait, mais pas aussi atroce que certains le prétendent. Les très (trop) nombreuses attaques ont complètement dilué les véritables arguments critiques, constructifs, en plus de faire très mal aux développeurs qui n’avaient, comme d’habitude, rien demandé. Et malgré tout ça, le studio ne lâche rien et se rattache à tous ceux qui jouent et arrive à apprécier le jeu. Pour ceux-là, le jeu est régulièrement mis à jour et lors d’un échange sur les forums, on en sait un peu plus sur ce qui pourrait arriver. Ou plutôt ce qui n’arrivera pas.

Le studio répond au sujet d'une fonctionnalité très demandée pour Dragon Age 4 Veilguard

Dragon Age 4 The Veilguard accueillera davantage de contenu à l’avenir, c’est acté. Corinne Busche, directrice sur le jeu, a répondu à plusieurs questions posées à l’occasion d’une session de questions-réponses sur Reddit. Elle a ainsi affirmé que des mises à jour seraient déployées à l’avenir et que le studio surveillait de très près le jeu actuellement. Notamment l’équilibrage des différentes classes, ou des modifications qui peuvent être faites rapidement.

Pour ce qui est des autres fonctionnalités, Bioware écoute les demandes de la communauté et discute beaucoup sur ce qu'il est possible de faire ou pas dans Dragon Age 4 The Veilguard. En l’occurrence, un ajout est sur les lèvres de très nombreux fans : un mode New Game +. Très apprécié, cette fonctionnalité permet en général de recommencer le jeu, parfois en difficulté supérieure avec quelques bonus à la clé, mais surtout en conservant sa progression, son équipement et/ou ses pouvoirs par exemple.

Historiquement, aucun jeu Dragon Age n’en a proposé jusqu’ici, et ce n’est visiblement pas près d’arriver. Corinne Busche a en effet affirmé que le mode NG+ était bien un sujet de discussion régulier chez le studio, mais que pour l’heure, rien n’était en chantier à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça n’arrivera jamais, mais simplement que c’est très mal engagé, ou alors loin, très loin d’être fait. Qu’à cela ne tienne, les fans de la première heure peuvent toujours se rabattre sur la rejouabilité inhérente à la franchise, notamment grâce à ses nombreux choix même si, comme nous le rapportions dans notre test, ce n’est pas le gros point fort de cet épisode.

Dragon Age 4 The Veilguard est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Reddit