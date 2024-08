Tout se confirme pour Dragon Age 4 et sa fenêtre de sortie. Les nouvelles vont désormais arriver assez vite. De quoi être heureux si l'on aime la saga et les RPG.

Les fans de Dragon Age ont enfin reçu des nouvelles attendues avec impatience. Dragon Age 4 The Veilguard est prêt à marquer une nouvelle étape dans la célèbre série de jeux de rôle et le jeu arrivera bel et bien cette année. L'éditeur Electronic Arts viens d'ailleurs de nous donner davantage d'information officielle à ce sujet. La date de sortie semble se confirmer petit à petit, l'annonce devrait être imminente !

Dragon Age 4 a une fenêtre de sortie officielle

Lors de ses derniers rapports financiers, Electronic Arts, a mentionné la fenêtre de sortie de Dragon Age 4 The Veilguard. Grand malin, l'éditeur n'a pas précisé la date exacte mais nous a donné une fourchette : « courant de l'année fiscale en cours ». Ce qui veut dire que le jeu sera disponible au cours du troisième trimestre de cette année fiscale, et plus précisément entre octobre et décembre 2024. EA nous confirme donc que son jeu arrive très bientôt.

Cette annonce fait suite à des rumeurs persistantes sur une sortie potentielle en octobre, renforcées par des déclarations de Jeff Grubb, réputé pour ses bonnes infos. Ce dernier affirme depuis quelques temps, avant le rapport d'EA, que le jeu devrait être disponible d'ici la fin du mois d'octobre. On serait donc bel et bien dans les clous. Il ne reste maintenant plus qu'à avoir droit à une grosse annonce en bonne et due forme accompagnée d'une nouvelle bande-annonce.

Dans la mesure où le jeu est attendu pour la fin de l'année, BioWare devrait très certainement nous donner de plus amples informations cet été à l'occasion de l'ouverture de la Gamescom 2024, le 20 août prochain. On s'attend à une présentation de nouvelles séquences de gameplay et, bien évidemment, une date de sortie définitive.

Dragon Age 4 sera accessible sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, ainsi que sur PC.

Source : Rapport Financier d'EA