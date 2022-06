Ce soir serait-il le grand soir pour les fans qui attendent Dragon Age 4 ? Le quatrième opus de la célèbre licence de BioWare devrait faire une annonce, et ça arrivera encore plus vite que vous ne le pensez.

Des nouvelles de Dragon Age 4 ce soir

Dragon Age 4 va faire parler de lui ce soir. Selon l’insider toujours bien renseigné Tom Henderson, BioWare donnera des nouvelles du prochain opus ce soir à 19h, heure française. S’il s’est bien gardé de donner des indices quant à la nature de cette annonce, plusieurs pistes sont envisageables.

Electronic Arts pourrait en effet lâcher un petit teaser avant une bande-annonce complète lors de la conférence du Summer Game Fest, ou soyons fous lors du State of Play de ce soir. L’hypothèse la plus probable, c’est que BioWare prenne à nouveau la parole sur son blog pour donner des nouvelles du développement en dévoilant un peu plus d’informations qu’à l’accoutumée. Le teasing de l’insider laisse cependant entendre que ce sera quelque chose d’à minimum d’excitant. Les paris sont ouverts, et nous avons hâte d’en voir plus. Rendez-vous ce soir à 19 h pour voir de quoi il retourne.