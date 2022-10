Combien de fois avez-vous voulu vous lancer dans une grande saga et avait finalement abandonné l'idée de peur de ne pas comprendre le scénario, les personnages, les lieux, etc ? Eh bien pour Dragon Age Dreadwolf, le quatrième épisode de la série, tout devrait être extrêmement limpide et simple.

BioWare veut votre bien avec Dragon Age

Ainsi, BioWare explique qu'il est en train de créer Dragon Age : Dreadwolf afin que même les nouveaux venus puissent jouer et entrer dans l'histoire facilement. À ce propos l'écrivaine senior Sylvia Feketekuty dit :

Cela fait huit ans que notre dernier jeu DA est sorti. J'ai vu beaucoup d'adultes se rappeler avec tendresse qu'ils y jouaient quand ils étaient adolescents ! Dragon Age : Dreadwolf a été un équilibre entre les réponses aux questions de longue date pour les fans chevronnés et un jeu que les nouveaux joueurs, ou ceux qui n'ont joué qu'à DA:I il y a des années, peuvent aussi apprécier.

C'est particulièrement important pour un nouveau venu de se sentir inclus pour ne pas perdre pied. Elle rajoute aussi par la suite de l'interview :

Pour moi, BioWare a toujours porté l'héritage de la vieille école D&D dans ses veines. J'essaie d'injecter dans mon travail une partie de ce que j'aime dans les jeux de rôle sur table : des rencontres bizarres, des méchants orgueilleux, des aventuriers qui se rencontrent, des arcs aux enjeux importants qui conservent un sens du jeu ou de l'aventure. C'est tout ce que j'ai aimé dans les meilleurs jeux de table de fantasy auxquels j'ai participé.

Ainsi donc BioWare veut vous procurer l'ambiance d'un D&D, et typiquement c'est le jeu de rôle papier dont on peut profiter sans forcément être un vétéran. Pour mémoire, Dragon Age : Dreadwolf est en développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S et n'a toujours pas de date de sortie.