Le 4 décembre est un jour marqué d’une pierre blanche pour les fans de Dragon Age. Depuis quelques années maintenant, BioWare profite de ce qui est considéré comme LE jour célébrant la licence pour distiller quelques informations sur le prochain épisode. Pour cette édition 2023, l’éditeur va un peu loin en dévoilant une nouvelle bande-annonce de Dragon Age 4 Dreadwolf et en donnant rendez-vous à la communauté.

Un nouveau teaser pour Dragon Age 4

Joyeux Dragon Age à tous. En ce 4 décembre, la communauté du jeu célèbre la saga avec toute une flopée de créations et de fanart. Comme chaque année, BioWare prend également part aux festivités en donnant une petite friandise. Pour cette édition 2023, l’éditeur fait encore une fois un beau cadeau aux fans avec une nouvelle vidéo de Dragon Age 4. Malheureusement, elle s’accompagne également d’une déception. La bonne nouvelle d’abord : Dreadwolf revient avec une petite bande-annonce.

N’en espérez pas trop, elle montre simplement quelques environnements des divers coins de Thédas. Les joueurs voyageront donc bien à Antiva et son dédale de canaux, pourront contempler les mers turquoise du Riveïn et arpenteront les terres désolées, mais non moins magnifiques des Anderfels. Ce teaser reconfirme aussi quelques factions comme les Gardes des Ombres et les Corbeaux, la troupe d’assassins d’Antiva.

De vraies images en 2024

Maintenant la mauvaise nouvelle : il faudra attendre encore longtemps avant de découvrir réellement le jeu. Dragon Age 4 ne sera pas aux Game Awards 2023. Non, BioWare prévoit de révéler le jeu à l’été 2024, ce qui laisse entrevoir une sortie plus tardive que ce que beaucoup espéraient. A ce stade, DA Dreadwolf devrait être lancé au meilleur des cas pour la fin de 2024, si ce n’est début 2025. Il faudra se contenter de ce petit aperçu des environnements pour le moment.

Les fans ne cachent cependant pas leur déception, eux qui espéraient de véritables images in-game ou ne serait-ce qu'un peu d'informations après tout ce temps. Il faudra une nouvelle fois prendre son mal en patience. Il est vrai que côté histoire, on sait simplement que celui qui se faisait appeler autrefois Fen'Harel, le Loup Implacable, sera au cœur de l’intrigue. L’ancien Dieu elfique du mensonge poursuivra sa quête pour détruire le Voile qui divise le monde et la mauvaise magie de l’Immatériel.