Nous avons pu le voir dans sa première présentation de gameplay, mais aussi entre autres dans notre preview : Dragon Age 4: The Veilguard sera beaucoup plus nerveux que ses aînés. L'aspect tactique propre à la licence de BioWare va donc se retrouver quelque peu en retrait. La preuve avec notamment avec la suppression d'une fonctionnalité qui de toute façon divisait déjà, et qui n'apparaît heureusement plus d'actualité.

Dragon Age 4 : un Action-RPG nerveux caméra au poing

Dans les précédents jeux de la licence, et même dans un Inquisition se démarquant déjà de ses racines, le gameplay affichait de grosses similitudes avec les deux premiers Baldur's Gate, également développés par BioWare. Cela se traduisait notamment par des combats en temps réel, mais avec pause tactique pour mieux diriger nos compagnons. Pour cela, une caméra tactique nous permettait de prendre de la hauteur. Celle-ci représentait toutefois un casse-tête autant pour les développeurs à implémenter que les joueurs à utiliser. Dragon Age 4 fera heuresement l'impasse sur ce point. Davantage un Action-RPG qu'un C-RPG, le prochain jeu de BioWare va donc se rapprocher du gameplay de Mass Effect, du même studio.

Nous n'aurons en effet qu'à contrôler notre avatar. La seule manière de donner des ordres à ses compagnons se fera via un menu radial venant ralentir une action qu'on nous annonce autrement frénétique. Tout cela passera par une caméra fermement accrochée derrière les épaules de Rook, le personnage que nous incarnons. Les fans de RPG isométriques et des anciens opus risquent donc d'être quelque peu sur la touche. Mais cette nouvelle orientation proposée par Dragon Age 4 devrait en revanche beaucoup plaire aux amateurs d'Action-RPG. Cela ne signifie cependant pas que l'aspect tactique de la licence est complètement mort. Il sera simplement différemment rendu.

Un casse-tête en moins à gérer pour BioWare

Qui plus est, la caméra tactique semblait poser beaucoup de problèmes à BioWare, même dans les précédents opus de Dragon Age. « Le travail demandé pour faire fonctionner une telle caméra dans un jeu aussi nerveux, surtout dans les intérieurs, aurait été une véritable galère », a ainsi indiqué John Epler, directeur créatif du jeu, auprès de Edge Magazine. On peut par ailleurs tabler sur le fait que le travail abattu sur Dragon Age 4 permettra de faciliter le développement d'un très attendu Mass Effect 4. La caméra tactique a ainsi été sacrifiée sur l'autel d'une bonne cause ? Verdict a priori courant fin octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Edge Magazine