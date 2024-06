C’est une annonce qui était presque devenue inespérée pour les inconditionnels de la licence. 10 ans après la sortie de Dragon Age Inquisition, la licence s’apprête enfin à revenir après un développement pour le moins fastidieux. Ce quatrième épisode devait initialement s’orienter vers du multijoueur et du jeu service avant de subir un second reboot après l’échec cuisant d’Anthem. Les développeurs et les fans voient enfin le bout du tunnel après tant d’années, et il était temps pour ce Dragon Age 4 de faire les présentations. Et avant de dévoiler son gameplay dans quelques jours, EA nous a donné une petite mise en bouche.

Nouvelle bande-annonce pour Dragon Age 4

Ne l'appelez donc plus Dragon Age Dreadwolf, mais The Veilguard. Un nom qui reflètera davantage l’essence du jeu et les liens d’amitié que l’on pourra tisser avec les sept nouveaux compagnons, bastions des différentes factions qui animeront nos aventures dans Thédas. Le Loup Implacable, qui a longtemps prêté son nom à ce Dragon Age 4, sera toujours l’un des grands méchants du jeu, mais une autre menace divine se profile. Mais ce ne seront pas les ennemis le cœur battant du jeu, mais bien notre nouveau héros, ses camarades et leur histoire. La narration sera une nouvelle fois le cœur battant de cette aventure et justement, EA a profité du Xbox Games Showcase 2024 dans le cadre du Summer Game Fest 2024 pour nous en livrer un petit avant-goût.

Rendez-vous donc le 11 juin à 17 heures, heure française, pour découvrir plus en détail Dragon Age 4 et surtout son gameplay. Gary McKay, directeur exécutif du jeu, promet en tout cas des combats fluides et nerveux qui conserveront l’aspect stratégique de la licence. Comme dans Mass Effect, seuls deux compagnons pourront nous rejoindre en combat, chacun ayant des capacités uniques. Il faudra cependant attendre encore quelques jours avant de voir tout ça en action.