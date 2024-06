Dans la dark fantasy, certaines licences vidéoludiques sont absolument incontournable. Dragon Age fait partie des modèles du genre. En trois opus, le RPG de BioWare s'est imposé avec son univers complexe et immersif. D'autant plus que ses histoires déjà riches ont à chaque fois été augmentées de plusieurs DLC eux aussi très appréciés des fans.

Alors, dix ans après la sortie du dernier opus, Dragon Age Inquisition, Dragon Age 4, le prochain épisode, est évidemment très attendu. Intitulé “Dreadwolf”, il a été annoncé dès 2022. Alors que les choses commencent à se préciser autour de ce quatrième épisode, une nouvelle rumeur à de quoi nous réjouir mais aussi nous étonner. Le jeu n'arriverait pas exactement comme on l'attendait.

Dragon Age 4 refera très bientôt les présentations ?

De toute évidence, on s'attend à entendre très bientôt parler à nouveau du prochain Dragon Age. Pas plus tard qu'hier, nous vous rapportions comment les boutiques PlayStation et Microsoft portaient des informations désormais plus concrètes sur ledit jeu. Or, une autre détail y est apparu ! Si on regarde la fiche Xbox de Dragon Age 4, on peut y lire « divulgation complète à l'été 2024 ».

Voilà qui pointe une fois de plus en direction d'une révélation durant le Xbox Showcase du Summer Game Fest, qui se tiendra ce week-end. Bien sûr, mentionner l'« été » peut signifier une communication entre fin juin et mi-septembre. Toutefois, à l'approche d'un tel événement, il serait étonnant de ne pas y voit Dragon Age Dreadwolf s'il compte se montrer bientôt.

Qui plus est, dans le podcast Kinda Funny Games, Jeff Grub se dit convaincu que nous verrons le jeu de BioWare pendant la conférence Xbox, le 10 juin. Toutefois, le journaliste évoque un changement dans les plans du studio. De fait, s'il pense que « Dragon Age 4 » s'y montrera, ce ne serait pas le cas de « Dragon Age Dreadwolf ». Que faut-il en déduire ? À l'en croire, le jeu serait probablement renommé. À moins que Dreadwolf désigne finalement une autre entité... Nous garderons donc d'autant plus les yeux ouverts le week-end prochain !