Mark Darrah, le directeur des anciens opus s'était déjà fendu d'un avis très élogieux à l'encontre de Dragon Age 4 The Veilguard, pour lequel il occupe un rôle de consultant. Il persiste et signe au micro de Game Informer en ne tarissant décidément pas d'éloges pour le prochain RPG très surveillé de BioWare, attendu cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.

Un retour en force pour BioWare avec Dragon Age 4 ?

Autrefois appelé Dreadwolf, Dragon Age 4 a changé de nom pour lui préférer The Veilguard, pour porter plus d'emphase sur les compagnons qui nous suivront dans nos aventures. D'après Mark Darrah, un tel choix n'est pas anodin, et serait même la meilleure décision possible. « La chose incroyable avec The Veilguard est qu'il s'agit d'un jeu où nous pouvons enfin dire que la plus grande force de BioWare et de raconter une histoire à travers ses personnages. Si vous remontez aux légendaires Baldur's Gate 1 et 2, leurs personnages sont centraux dans l'histoire, même si ce n'était pas voulu. Dragon Age 4 est entièrement construit autour de cet aspect, et c'est la meilleure manière pour BioWare de nous raconter des histoires ».

Il est vrai que les jeux les plus emblématiques de BioWare n'auraient pas revêtus une aura aussi légendaire sans des personnages à la hauteur de la tâche. Nous l'avons entre autres vu dans KOTOR, ainsi que dans la magistrale trilogie Mass Effect. Avec Anthem et Andromeda, cette alchimie s'est malheureusement perdue, au grand dam des fans. Après des bruits de couloir peu rassurants, Dragon Age 4 pourrait cependant bien redorer le blason du studio.

C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite, et ce que nous en avons vu jusque-là semble sur le papier très prometteur. Malgré une approche plus dirigiste qu'Inquisition sorti 10 ans plus tôt, le gameplay, la création de son personnage et la gestion de nos compagnons semblent particulièrement complets. Il faudra toutefois attendre cet automne pour voir ce que vaut la version finale d'un jeu solo a priori dépourvu d'éléments controversés comme des microtransactions ou d'une connexion Internet obligatoire.