L'industrie du jeu vidéo voit actuellement des vagues de licenciements se produire dans un certain nombre de studios comme Naughty Dog ou Epic Games. BioWare, qu'on connaît notamment pour les franchises Mass Effect ou Dragon Age, a récemment renvoyé près de 50 employés. Ce chiffre comprend aussi des vétérans qui officiaient depuis plus d'une vingtaine d'années sur ses licences marquantes. Si on pensait que le drame s'arrêterait là pour le studio, un nouveau communiqué a redonné un coup de pied dans la fourmilière. Peut-on craindre le pire pour le développement de Dragon Age 4 ?

Dragon Age 4 gardera-t-il son statut d'arlésienne ?

C'est Jon Renish, ancien directeur technique chez BioWare, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire une annonce un peu particulière. Une partie des employés qui ont été remerciés vont maintenant poursuivre le studio en justice. La raison demeure du côté des indemnités de licenciement. Ces dernières ne sont pas à la hauteur des années d'ancienneté de la plupart d'entre eux. C'est comme si elles n'avaient pas été prises en compte et donc, ils reçoivent peu comparé à ce qu'ils devraient normalement obtenir. Forcément, la pilule n'est pas passée. De plus, le papa de Dragon Age 4 aurait refusé d'augmenter ces fameuses indemnités suite à des négociations avec les concernés.

Un groupe de sept vétérans a donc pris les choses en main et a déposé une plainte à l'encontre du studio canadien. Ils souhaitent une indemnisation digne de leur précédent statut et des dommages et intérêts à caractère punitif pour le « mauvais traitement de la part de BioWare ». Il faut bien garder en tête qu'ils peinent également à retrouver du travail derrière. En effet, la clause de confidentialité liée à, par exemple, Dragon Age 4 Dreadwolf leur interdit de montrer les créations les plus récentes de leurs portfolios. Les anciens employés craignent pour leur avenir, et ça se comprend.

Même si on demeure favorable au jeu sur lequel nous avons travaillé si dur et sur lequel nos collègues continuent de travailler, nous avons du mal à comprendre pourquoi BioWare ne nous indemnise pas suffisamment en cette période difficile. Jon Renish, ancien employé chez BioWare

Un impact terrible pour la licence culte ?

Au vu d'une vague de licenciements aussi terrible, on est en droit de se demander l'impact que ça aura sur Dragon Age 4. En août, Gary McKay, directeur général de BioWare, nous assurait qu'il n'y avait pas à s'en faire pour le jeu. Selon lui, et malgré ce qu'on pourrait penser, le développement n'allait pas être en péril. « Notre engagement reste identique et nous travaillons tous dans le but que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes confiants que nous disposerons du temps qu'il faut pour s'assurer que Dragon Age 4 atteigne son plein potentiel ». Pour rappel, le titre devrait être disponible, au plus tôt, pour l'été 2024, et il devrait se montrer d'ici la fin de l'année aux dernières nouvelles. Peut-être qu'une apparition aux Game Awards sera maintenue pour rassurer la communauté.