Les choses s'accélèrent enfin pour Dragon Age 4, baptisé The Veilguard, avec une sortie prévue cet automne. BioWare a officiellement lancé le branle-bas de combat autour de la communication de son prochain RPG très attendu. Le titre va cependant grandement se démarquer de ses prédécesseurs. Un point partagé par Corinne Busche, directrice du jeu, dans une interview auprès d'IGN pourrait notamment diviser.

Dragon Age 4 divise enfin le voile

Le Summer Game Fest 2024 a été le théâtre de nombreuses surprises, parmi lesquelles le très attendu Dragon Age 4. Le prochain RPG de BioWare a enfin révélé du gameplay hier soir, le 11 juin. Nous avons ainsi pu voir qu'il s'inspire grandement de celui de Mass Effect. Au lieu de contrôler nos alliés désormais deux au lieu de trois, nous pourrons leur ordonner d'utiliser leurs compétences via une roue d'action. Cela permettra notamment, en appliquant les bons effets de statuts, de provoquer des combos, à l'instar de la franchise space-opéra du studio américain.

Et ce n'est pas la seule différence notable de Dragon Age 4 par rapport notamment au précédent opus, Inquisition, sorti il y a dix ans de cela. Corinne Busche, sa directrice, a en effet indiqué que The Veilguard ne reprendra pas la formule « semi monde ouvert » de son aîné. Le titre se voudra ainsi plus dirigiste et centré sur des missions, au lieu de nous proposer de vastes zones à explorer librement.

L'expérience narrative au détriment de la liberté

Au micro d'IGN, la directrice de Dragon Age 4 a justifié ce choix de la manière suivante : « Nous pensons qu'une approche plus dirigiste est une solution plus viable pour proposer la meilleure expérience narrative avec des moments marquants. Certains niveaux du jeu s'ouvriront cependant un peu, avec des chemins alternatifs, des secrets et du contenu optionnel. Mais à son cœur, il sera question d'un jeu soigneusement construit, centré sur les missions ».

Le titre ne sera a priori pas avare en quêtes secondaires pour autant. BioWare souhaite proposer avec Dragon Age 4 un jeu prenant « fait à la main », avec des niveaux aussi détaillés que possible. Tel sera notamment le cas pour les quêtes relatives à nos 7 compagnons, qui sont visiblement au cœur des considérations du studio. Comme dans leurs précédents jeux, nous pourrons tisser de profonds liens d'amitié avec eux, et plus si affinité. Leur développement au sein du groupe se fera ainsi via diverses quêtes personnelles, que nous pourrons suivre ou totalement ignorer, selon nos aspirations. Il faudra attendre cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir si The Veilguard marque le retour très attendu d'un BioWare dans sa gloire d'antan ou non.