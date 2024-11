Bonne nouvelle pour les fans de Dragon Age: The Veilguard ! Cette semaine, BioWare sortira un premier patch pour corriger divers problèmes rencontrés dans le jeu depuis son lancement. Ce patch, qui sera disponible sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series X/S et PC), vise à apporter des corrections importantes. Tout en ajustant l'équilibre du jeu pour améliorer l’expérience de jeu.

Un suivi de qualité pour Dragon Age: The Veilguard

Même si aucun DLC n’est prévu pour Dragon Age: The Veilguard, BioWare n’en a pas pour autant terminé avec ce nouvel opus de la franchise. Au contraire, le studio montre qu'il est à l'écoute des joueurs et souhaite améliorer leur immersion dans cet univers. Ce patch, première étape dans ce processus, inclut des corrections de bugs, quelques ajustements d’équilibrage et des solutions pour réduire certains plantages. Les notes de patch complètes devraient être disponibles dès la sortie.

Plusieurs améliorations ont déjà été partagées par BioWare. Tout d’abord, la personnalisation de l'Inquisiteur sera mieux prise en compte. Certains joueurs avaient remarqué que leurs choix de customisation n’étaient pas toujours bien appliqués dans certaines scènes. Ce souci devrait être réglé avec cette mise à jour.

Ensuite, les compétences des compagnons ne se réinitialiseront plus de manière aléatoire, un problème qui affectait la progression des joueurs. Enfin, pour la version PC, BioWare a également intégré une amélioration pour les utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA de la série 40, qui rencontrent des soucis avec l’activation du DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette option sera désormais accessible sur Dragon Age 4 The Veilguard.

Un premier patch, et peut-être plus à venir

Ce patch de Dragon Age 4 The Veilguard montre l'engagement de BioWare à offrir une expérience de jeu stable. Même sans contenu additionnel en vue. En écoutant la communauté et en prenant en compte leurs retours, le studio laisse entrevoir d'autres ajustements à l’avenir si nécessaire.

