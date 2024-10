Après de longues années d'attente, Dragon Age 4 sort enfin le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. En amont de son lancement, BioWare confirme définitivement la chose, a priori dans de bonnes conditions, avec l'annonce de l'obtention d'un statut bien connu concernant la chaîne de production des jeux vidéo. Tout porte en principe à croire que le dernier jeu en date du studio est fin prêt à mettre tout le monde d'accord.

Un lancement goldé en perspective pour Dragon Age 4 ?

Si l'on en croit les nombreux bruits de couloir à son sujet au fil des années, Dragon Age 4 semble revenir de très loin. A priori bloqué dans l'enfer du développement dans les coulisses de BioWare, la suite d'Inquisition semble maintenant fin prête à frapper un grand coup dans quelques semaines. Son studio a en tout cas annoncé l'obtention du fameux statut Gold. Cela signifie donc, du moins en principe, que le jeu est dans un état suffisamment stable pour être imprimé sur des disques en vue de sa distribution.

Il convient toutefois de prendre cela avec de prudentes pincettes. Le statut Gold n'a plus la même valeur que par le passé, comme nous l'a prouvé notamment Cyberpunk 2077 à son lancement sur PS4 et Xbox One, malgré un jeu a priori « goldé » avant sa sortie. Espérons toutefois que Dragon Age 4 ne connaîtra pas le même sort, ou qu'un très probable Patch Day One viendra gommer les derniers défauts encore présents.

Sur le papier, Dragon Age 4 se montre en tout cas prometteur, avec un gameplay plus orienté Action-RPG, une énorme emphase sur la création de notre avatar et les relations qu'il entretiendra avec ses compagnons, la présence de cornéliens choix moraux caractéristiques de la licence, et a priori une histoire complète promettant une belle durée de vie, ne nécessitant en principe pas de DLC ou de microtransactions. Ne reste donc plus qu'à attendre le 31 octobre pour voir ce Dragon Age 4 donnera et si le dernier titre en date de BioWare sera bel et bien « goldé » ou non.

Source : Dragon Age sur X.com