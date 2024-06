Nous vous avions fait part de notre preview de Dragon Age 4, avec des premières impressions très positives. Nos confrères chez Game Informer ont quant à eux eu l'occasion de cotoyer de manière plus prolongée The Veilguard, le prochain jeu très surveillé de BioWare. Voici ce que l'on peut tirer de leur présentation particulièrement fournie et détaillée.

Plus de détails sur le gameplay de Dragon Age 4

Avec sa présentation de gameplay le 11 juin dernier, Dragon Age 4 n'a fait qu'effleurer la surface en mettant en avant son prologue. Nous pouvions en effet voir la classe Voleur en action, mais seulement au niveau 1. De plus, l'aspect tactique du jeu en donnant des ordres à ses compagnons via une roue d'action était alors indisponible. L'article fourni de Game Informer permet ainsi de faire davantage la lumière sur certains de ces éléments.

Le personnage que nous pourrons créer disposerait entre autres d'attaques légères, lourdes et chargées. Il sera possible d'esquiver et de parer les coups adverses, en tout cas pour les classes Guerrier et Voleur. La troisième classe disponible, Mage, créera quant à elle un bouclier pour repousser ses assaillants, à condition d'avoir assez de mana pour l'incanter. Même après une esquive ou une parade, il sera possible de reprendre un combo initié avant une action défensive. La panoplie de compétences de notre avatar évoluera par ailleurs au fil du jeu via un arbre de talents. Enfin, un certain aspect tactique pourra se retrouver dans le fait d'avoir à sa disposition différents sets d'armes que nous pourrons échanger en plein combat.

L'histoire et les personnages lèvent le voile de mystère les entourant

La seconde partie la plus intéressante de la couverture de Dragon Age 4 par Game Informer s'intéresse à l'histoire et nos compagnons. Attention toutefois, quelques SPOILERS pourraient se glisser dans cette partie. Si vous souhaitez vous garder la surprise pour une sortie de Veilguard prévue sur PC, PS5 et Xbox Series courant de l'automne 2024, ne vous aventurez pas plus loin.

Dans le prologue présenté par BioWare, nous pouvons voir Solas et deux statues gigantesques. Il s'agirait des divinités Elgar'nan et Ghilan'nain. Il semblerait que les trois personnages tiennent un rôle central dans The Veilguard. Alors que Solas est piégé dans le Voile qu'il a essayé de sceller, les deux autres entités ont été relâchées sur Thédas. Cela aura des répercussions catastrophiques, que notre personnage et nos compagnons devront contrer. Pour cela, la Veilguard trouvera refuge dans le Phare, une base dans le Voile. Depuis ce quartier général, nous traverserons des portails nous menant vers différentes missions. Cela vient donc quelque part justifier l'abandon de la composante monde ouvert d'Inquisition. C'est via une première mission que nous rencontrerons Bellara dans l'enchanteresse forêt d'Arlathan, après avoir fait connaissance dans le prologue avec Harding et Neve.

D'après Game Informer, Dragon Age 4 ne manquera par ailleurs pas de lieux à l'ambiance bien plus sombre. S'agissant des compagnons, nous pourrons développer nos relations avec eux en les aidant dans leurs quêtes personnelles, en les emmenant avec nous ou en fonction de nos choix dans les dialogues. Rien de surprenant pour les fans de la licence. Il sera toutefois plus difficile de développer lesdites relations, notre groupe se limitant dans ce quatrième opus à trois personnages, notre avatar inclus. Quoi qu'il en soit, cet aperçu détaillé partagé par Game Informer peint un tableau plutôt prometteur. Il faudra toutefois attendre cet automne pour voir si le résultat final sera à la hauteur. Autre point positif en sa faveur : pas de connexion Internet obligatoire, ni de microtransactions, des éléments très controversés que l'on trouve dans de nombreux jeux modernes.