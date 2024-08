De nouveaux détails sur le gameplay continuent d'émerger par petites touches pour Dragon Age 4, et ça donne toujours plus envie de se lancer dans l'aventure.

La sortie désormais fixée au 31 octobrre sur PC, PS5 et Xbox Series se rapproche pour Dragon Age 4: The Veilguard, mais le prochain titre de BioWare est loin d'avoir révélé tous ses secrets. De nouveaux détails continuent régulièrement d'émerger à son sujet, et s'intéressent cette fois au combat et aux options offertes aux différentes classes du jeu en ce sens à haut niveau.

Du gameplay de haut niveau pour Dragon Age 4

BioWare s'est fendu d'une double communication pour présenter de nouveaux détails sur Dragon Age 4. D'un côté, cela prend la forme d'un article de blog sur le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous. De l'autre, nous avons droit à une vidéo de 10 minutes de gameplay. Toutes d'eux s'intéressent à des combats de haut niveau, avec une certaine emphase portée sur la classe Guerrier. Naturellement, si vous voulez garder la surprise et ne pas vous SPOILER, évitez de lire ce qui suit.

Comme on peut s'en douter, le Guerrier se montre relativement classique et se spécialise dans le combat au corps-à-corps, mais peut aussi se battre à distance. Une telle profession ne manque pas de subtilités pour autant. Cela passe notamment par différentes compétences à débloquer, qu'il sera possible de changer à la volée en fonction des adversaires que l'on affronte. Le bestiaire de Dragon Age 4 est vaste, chaque créature ayant des résistances et faiblesses à différents types d'attaque. Un certain aspect tactique est donc à prendre en compte, malgré l'orientation plus Action-RPG de la suite d'Inquisition.

Outre diverses compétences à débloquer, notre avatar dispose dans Dragon Age 4 de quatre commandes communes : saut, esquive, attaque légère et attaque lourde. Comme dans d'autres jeux similaires, nous pourrons combiner tout cela pour enclencher divers combos. À noter également que chaque attaque fait monter une jauge d'étourdissement contre notre adversaire, les coups lourds étant plus efficaces en ce sens.

Comme un air de Mass Effect qui se confirme

Comme nous l'avons vu dans la première présentation de gameplay de Dragon Age 4, cet opus se départit de la caméra tactique avec pause afin de contrôler nous-mêmes nos compagnons. Cela passe ici par un menu radial à actionner à tout moment. De là, nous pourrons ordonner à notre équipe d'utiliser leurs compétences, à l'instar de Mass Effect. Autre similitude avec la licence science-fiction de BioWare, leurs coups spéciaux pourront être combinées à d'autres, pour déclencher de puissantes réactions en chaîne pouvant provoquer énormément de dégâts ou violemment étourdir nos opposants.

Malgré une orientation plus nerveuse, Dragon Age 4 ne manque donc clairement pas d'éléments tactiques. L'ensemble se montre plutôt prometteur. Il faudra toutefois attendre sa sortie prévue le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series pour en avoir la certitude une fois le jeu en main.

