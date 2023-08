Dragon Age 4 sera indubitablement l'un des jeux les plus importants de la génération PS5 et Xbox Series. Un titre extrêmement attendu par les fans de la franchise, du studio BioWare et de RPG. Alors qu'il ne devrait pas sortir avant l'année prochaine, au minimum, tout ne se passe pas pour le mieux en interne. Les changements opérés par EA ont ainsi de lourdes conséquences.

Deux nouvelles pertes pour Dragon Age 4

Gary McKay, directeur général de BioWare, a fait savoir que le studio a procédé à une cinquantaine de licenciements. Une décision qui s'inscrit dans la volonté d'Electronic Arts de restructurer l'ensemble de ses équipes, dont celle des développeurs de Dragon 4 et de Mass Effect 5. Dans le post publié sur le site de la société, McKay a déclaré que cela n'aurait pas d'impact négatif sur le jeu. « Si vous vous demandez quel sera l'impact sur Dragon Age : Dreadwolf, permettez-moi de préciser que notre dévouement envers le jeu n'a jamais faibli. Notre engagement reste identique et nous travaillons tous dans le but que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes confiants que nous disposerons du temps qu'il faut pour s'assurer que Dragon Age 4 atteigne son plein potentiel ».

Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y avait des éléments majeurs au sein des personnes licenciées. David Gaider, co-créateur de la franchise qui s'est récemment exprimé vis-à-vis d'une polémique sur Baldur's Gate 3, a révélé que Lukas Kristjanson avait été remercié du studio. Il a passé plus de 20 ans chez BioWare et a donc eu le temps de laisser son empreinte sur des jeux aussi prestigieux que Baldur's Gate, Mass Effect, Star Wars : Knights of the Old Republic et Dragon Age 4 qui est toujours en cours de développement.

« J'ai été abasourdi d'apprendre que BioWare s'était aussi séparé de Lukas Kristjanson. Il était présent depuis Baldur's Gate, c'est lui a écrit les personnages de Minsc et du Joker. L'un des plus anciens employés du studio. Chapeau bas à lui, et j'espère que tout se passera bien » s'est exclamé Gaider sur Twitter. Et ce n'est pas le seul.

Concept art de Dragon Age Dreadwolf (crédits : Electronic Arts).

Une sortie en 2024 voire bien plus tard

Mary Kirby, l'une des plus anciennes scénaristes qui a rejoint BioWare en 2006, a été licenciée. Comme son collègue, elle a par conséquent œuvré à la création de Dragon Age 4. Elle a jeté une bouteille à la mer sur Twitter en espérant rebondir rapidement. « Hey, donc si quelqu'un recherche une scénariste / conceptrice narrative avec une grande expérience, je suis disponible ».

Les réactions ne sont pas fait attendre, c'est la déception générale chez les fans et l'incompréhension. Les voix qui se sont exprimées ne comprennent pas comment BioWare a t-il pu se séparer de membres aussi importants. « C'est fou le nombre d'employés de longue date, incroyablement talentueux, qui sont licenciés »; « Une perte massive pour BioWare, merci pour tout ce que vous avez apporté à Dragon Age »; « Comment ont-ils pu vous virer alors que leur volonté est de se recentrer sur des jeux solo narratifs ? » peut-on lire sur le réseau social.

Si BioWare se veut rassurant, les signaux envoyés avec ces regrettables licenciements sont tout de même inquiétants pour Mass Effect 5 et Dragon Age 4. En effet, cela fait plusieurs années que BioWare voient ses membres principaux partir un à un un, surtout après l'accident industriel d'Anthem, et perdre encore des scénaristes aussi expérimentés alors que le jeu n'est pas finalisé n'est pas des plus encourageant. Selon le journaliste Jeff Grubb, la sortie de Dragon Age: Dreadwolf n'interviendrait pas avant l'été 2024, au minimum. « Actuellement, le titre est prévu pour l'été 2024 au plus tôt, mais il pourrait être repoussé encore plus loin ».