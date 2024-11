Avec Dragon Age 4 The Veilguard, BioWare et Frostbite ont repoussé les limites du rendu capillaire en intégrant une technologie avancée, appelée Strand Hair. Cette innovation permet de simuler jusqu’à 50 000 mèches individuelles par personnage et propose plus de 100 coiffures différentes, apportant un réalisme inédit aux personnages de Thedas. Une technologie pleine d'avenir.

Dragon Age 4 est une belle claque technique

Adapter Strand Hair à un univers aussi dense que Dragon Age 4 a visiblement été un défi technique de taille. Les personnages de The Veilguard sont souvent dotés de coiffures complexes, longues, ou agrémentées de cornes et d’accessoires divers. Pour reproduire cela, l’équipe de Frostbite a dû augmenter la longueur maximale de cheveux simulés, passant de 63 à 255 points pour chaque mèche. En plus de la longueur, des coiffures comme les tresses nécessitaient des ajustements spécifiques, assurant un mouvement naturel pour chaque cheveu, même dans les situations dynamiques.

Cette innovation ne s’est pas faite au détriment des performances. BioWare et Frostbite ont travaillé à rendre Strand Hair compatible avec les exigences de chaque plateforme. Sur PS5, Xbox Series X et PC, le jeu fonctionne à 60 FPS tout en offrant un rendu détaillé. Pour les configurations plus modestes, comme la Xbox Series S ou certains PC, le système ajuste automatiquement la mémoire et la résolution capillaire pour garantir une fluidité optimale, même dans les scènes chargées en action.

Une Intégration réaliste

L’intégration de Strand Hair s’étend au-delà des personnages, puisqu’elle se fond harmonieusement dans les environnements de Thedas. Les cheveux réagissent de manière réaliste à des effets comme les sorts, la brume, et même l’eau. BioWare a mis en place un système de transparence multicouche qui permet aux cheveux de se superposer naturellement avec les éléments environnants, créant un rendu cohérent. En prime, un modèle de lumière spécifique a été développé pour que les cheveux s’illuminent et projettent des ombres en fonction de la source lumineuse, que ce soit des torches ou des éclairs magiques.

Le développement de Strand Hair a demandé une collaboration étroite entre les équipes de Frostbite et de BioWare. Elles ont travaillé ensemble pour optimiser les effets de lumière et de transparence dans les cinématiques. Afin de maintenir une qualité d’image élevée, elles ont introduit un système de "Hero Shadows". Ce système projette des ombres précises sur chaque mèche en fonction des sources de lumière essentielles dans les scènes.

Source : BioWare