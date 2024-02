Avec les licenciements chez EA et l'annulation d'un gros projet Star Wars, on peut clairement se poser des questions sur d'autres futurs gros jeux de l'éditeur. Qu'en est-il par exemple de Mass Effect et Dragon Age ?

C'est le chaos chez Electronic Arts. 670 employés ont été remerciés et l'entreprise souhaite s'éloigner des grosses licences tierces. Ce qui signifie que Star Wars est en danger, avec l'annulation d'un FPS basé sur la série The Mandalorian, et qu'on peut probablement également craindre pour Marvel. En effet, en novembre 2022, nous avions appris l'existence d'un partenariat entre les deux entreprises pour le développement de plusieurs titres. Et dans tout cela, que va devenir Dragon Age et Mass Effect ?

Dragon Age et Mass Effect sont-ils sains et saufs ?

Rien n'est officiel, mais il semble que les deux grands projets en cours chez BioWare, développeur renommé pour ses jeux de rôle, ne soient pas affectés. Selon un rapport d'IGN, le prochain jeu Mass Effect est toujours en phase de pré-production. Statut confirmé depuis août de l'année dernière. En outre, actuellement, BioWare dirige principalement ses efforts vers le développement de Dragon Age: Dreadwolf, avec une révélation attendue pour cet été, avant un lancement présumé plus tard dans l'année.

Dans le cadre de cette réorientation stratégique, EA a annoncé réduire ses investissements dans les propriétés intellectuelles sous licence au profit de l'élaboration et du renforcement de ses propres franchises internes. Les séries Mass Effect et Dragon Age, faisant partie des biens les plus précieux de l'éditeur, continuent leur développement sans être impactées par les récentes turbulences. Tout semble donc logique et les retours d'IGN ne sont pas si extraordinaires que ça et tiennent la route d'un point de vue marketing.

Cette continuité pour Mass Effect et Dragon Age suggère une stratégie d'EA axée sur la valorisation de ses marques fortes et la fidélisation de leur public respectif. Malgré les défis économiques et les changements internes, la persistance de BioWare sur ces projets emblématiques montre un engagement envers ses franchises les plus réussies et les plus aimées.

Il y a deux mois, nous avions eu droit à un trailer qui nous permettrait de découvrir les beaux environnements et divers coins de Thédas. Une très bonne nouvelle qui signale que même en pleine tempête, il existe toujours un espoir.