Après de longues années d'attente (et dans une certaine mesure de crainte), Dragon Age 4 The Veilguard s'annonce finalement très prometteur et se présente comme l'une des plus grosses sorties à venir cet automne. BioWare devrait d'ailleurs bientôt avoir de nombreuses choses à annoncer pour surfer sur l'engouement autour de cette suite surveillée, et notamment sa véritable date de sortie.

Depuis le Summer Game Fest 2024, la machine de communication autour de Dragon Age 4 tourne à plein régime. Via divers rapports exclusifs et interviews, le prochain titre de BioWare nous a partagé de nombreux éléments prometteurs. Reste encore notamment à connaître sa date de sortie officielle, pour l'heure seulement fixée à cet automne. Alors que la Gamescom approche à grands pas, son prochain jeu devrait y faire une apparence remarquée, si l'on en croit un récent article de blog publié par BioWare.

Le studio y indique en effet avoir encore de belles annonces sous le coude pour la suite d'Inquisition. Au programme : une feuille de route, de nouveaux trailers de gameplay, et surtout une date de sortie fixée dans le marbre sur PC, PS5 et Xbox Series. Gageons que Dragon Age 4 aura une place de choix à la cérémonie d'ouverture de l'événement à Cologne en Allemagne tenue par Geoff Keighley le 20 août, puis au fil de la conférence durant jusqu'au 25 août.

Un potentiel leak pour la date de sortie du nouveau jeu de BioWare

En supplément de l'article de blog de BioWare relatif à Dragon Age 4, sa date de sortie aurait potentiellement déjà leaké. Selon le généralement bien informé Jeff Grubb dans le dernier podcast de Giant Bomb s'intéressant aux tristes nouvelles ayant dernièrement frappé Bungie, nous pourrions retourner à Thédas fin octobre. « Aux dernières nouvelles remontant à plusieurs semaines, le jeu sortira en octobre. Plus précisément fin octobre. Mais cela pourrait encore changer. À chaque fois que j'entends parler, les gens semblent cependant confiantes quant à cette date ». Rendez-vous a priori à la Gamescom pour en avoir le cœur net s'agissant de Dragon Age 4.

Sources : BioWare, Jeff Grubb via Giant Bomb sur YouTube