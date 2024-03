Sur le podium des RPG les plus attendus par tout le monde, on retrouve bien évidemment Dragon Age 4. Car même si la série a connu des hauts et des bas, cela n'en reste pas moins une saga culte.

On le sait, la saga emblématique de RPG fantasy, Dragon Age, s'apprête à accueillir un nouvel opus : Dragon Age 4 (Dreadwolf). Avec tout le remue-ménage qui s'est déroulé chez EA et les tristes licenciements, on pouvait avoir des doutes sur son avenir. Mais comme expliqué hier, d'après les dernières nouvelles, le jeu était toujours en bonne voie. Aujourd'hui, on peut en apprendre un peu plus grâce aux infos d'un journaliste bien connu.

Dragon Age 4 plus proche que prévu ?

Ainsi, selon Jeff Grubb, spécialiste et analyste bien connu du secteur vidéoludique, le jeu pourrait voir le jour vers la fin de l'année 2024... En décembre 2023, les développeurs de Bioware ont officiellement annoncé qu'une présentation complète du jeu serait prévue pour l'été 2024, suscitant l'enthousiasme des joueurs qui peuvent d'ores et déjà l'ajouter à leur liste de souhaits sur PC, PlayStation et Xbox.

Cette annonce, combinée aux dernières informations, semble renforcer l'estimation de sortie avancée par Jeff Grubb. Toutefois, il est essentiel de souligner que Bioware n'a pas encore confirmé officiellement une date pour Dragon Age 4: Dreadwolf. Enfin, les employés de Bioware, d'après les dires de Grubb, se montrent confiants quant à cette période de lancement. Tout semble donc converger dans le bon sens, pour le plus grand plaisir des joueurs impatients.

Ce Dragon Age 4 (si tout se passe bien) devrait logiquement marquer un retour aux sources et les attentes sont énormes. On imagine que la pression sur les épaules de BioWare (surtout vu le passif du studio ces dernières années) doit également être très grande...