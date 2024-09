Dix ans c’est long, surtout dans le monde du jeu vidéo et quand un éditeur perd ses lettres de noblesse jeu après jeu. Dragon Age 4 The Veilguard est devenu malgré lui le jeu de tous les espoirs, lui qui a connu un développement compliqué marqué par un reboot complet. BioWare voit enfin le bout du tunnel et le fruit de ses efforts devrait être payant. Les premiers retours sont en tout cas élogieux, et ce quatrième épisode pourrait bien signer le retour en force de la licence, qui doit convaincre à la fois les vétérans, mais aussi un tout nouveau public. C’est davantage à la première catégorie qu’EA est venu faire du pied lors du dernier State of Play.

Du gameplay pour Dragon Age 4 The Veilguard

Le dernier State of Play aura réservé son lot de surprises. Celles qui s’étaient malencontreusement révélées en avance, dont les resmasters d’Horizon Zero Dawn ou de Legacy of Kain, comme celles que l’on n’avait pas vues venir à l'instar de Ghost of Tsushima 2. Au milieu de tout ça, des titres bien connus sont venus profiter de l’aura de l’événement pour faire les présentations auprès des joueurs PlayStation. Ce fut donc le cas de Dragon Age 4 The Veilguard qui a tenté de taire les craintes des vétérans, inquiets par le côté édulcoré des différentes images montrées jusque-là. Cette fois, BioWare a mis en avant le côté plus dark fantasy du jeu, qui lorgne clairement du côté d’Origins.

On retrouve alors une Rook, protagoniste du jeu, mage de haut niveau avec la spécialisation Lame enchantée qui fait face à un dragon redoutable lâché par les dieux maléfiques qui menacent Thédas. Elle peut compter sur le soutien de deux de ses compagnons de route, Taash et Lucanis, avec qui se synergisent avec elle au besoin en combinant deux de leurs compétences. BioWare avait promis que Dragon Age 4 aurait un véritable souffle épique et difficile de le prendre en défaut sur ce point de ce tout ce que l’on a pu voir à ce jour. Le gameplay de Dragon Age 4 y est clairement à l’honneur avec une classe qui ne lésine pas sur les effets visuels, brûlant, gelant, électrocutant et écrasant les ennemis à l'aide de la nouvelle roue des capacités du jeu.

Pour les plus curieux, le studio canadien a partagé un aperçu concret de la build utilisée par la mage de cette vidéo. L’occasion de mettre le nez dans les entrailles de l’arbre des compétences et de comprendre plus amplement son fonctionnement. Pour rappel Dragon Age 4 sera disponible le 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu tirera d’ailleurs parti de la puissance de la PS5 Pro lors du lancement de la console.