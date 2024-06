La machine de la communication tourne désormais à plein régime pour Dragon Age 4. Entre présentation de gameplay, interviews et previews, nous en apprenons enfin plus sur ce fameux The Veilguard, attendu cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series. À bien des égards, il s'agira d'un jeu dans l'air du temps, avec des fonctionnalités appréciées de nos jours.

Dragon Age 4 lève le voile sur certaines fonctionnalités

Telle une complexe mosaïque, Dragon Age 4 se laisse enfin découvrir via différents moyens après de longues années de silence. C'est notamment au travers d'une preview de Digital Trends que nous apprenons qu'une fonctionnalité bien à la mode de nos jours sera de la partie. Le titre de BioWare se prêtera à la contemplation avec une belle direction artistique, quoiqu'assez différente des précédents opus, mais offrant une plus grande variété d'environnements et biomes. Ainsi, un désormais traditionnel Mode Photo sera au menu.

Malgré une approche plus dirigiste et centrée sur les missions pour une meilleure expérience narrative au détriment de la liberté par rapport à la formule monde ouvert d'Inquisition, Dragon Age 4 ne manquera a priori pas de chemins détournés pour nous faire visiter Thédas. Les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series seront à ce titre sans doute ravis d'apprendre qu'un mode Fidélité et Performances sont également prévus. Contrairement à quelques titres récents, BioWare propose ainsi le choix entre une expérience plus fluide ou plus belle, selon les aspirations de chacun. Reste maintenant à voir ce que le résultat vaudra en jeu.

Pour cela, rendez-vous dans le courant de l'automne 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Espérons pour BioWare que The Veilguard marquera le retour du légendaire studio dans sa forme d'antan. L'orientation à la Mass Effect de ce prochain titre pourrait toutefois diviser les fans, avec notamment un groupe limité à trois personnages en comptant notre avatar, et un aspect tactique limité à la transmission d'ordres à ses compagnons via une roue d'interaction. Peut-être une manière de gagner du temps sur le développement du très attendu Mass Effect 4 ?