Après de nombreux bruits de couloir laissant à penser que BioWare traversait un véritable enfer du développement avec Dragon Age 4: The Veilguard, le studio américain continue de détromper son monde et défrayer la chronique. À chaque nouvelle révélation, le titre continue de rallier les joueurs à sa cause et s'annonce comme une sortie majeure du mois prochain. Une nouvelle vidéo d'une vingtaine de minutes de gameplay par IGN vient encore entériner la chose.

Dragon Age 4 continue de mettre tout le monde d'accord

Depuis un premier trailer cinématique dans le cadre du Summer Game Fest 2024 qui avait plutôt refroidi son monde, Dragon Age 4 s'est depuis largement rattrapé au fil de sa communication. Exit le RPG tactique, la suite d'Inquisition embrasse la cause de l'Action-RPG, et semble le faire de manière fort convaincante, avec des combats nerveux faisant la part belle aux combos bien connus notamment dans les derniers Mass Effect. Une nouvelle et longue séquence de gameplay est notamment là pour nous montrer à quel point.

Celle-ci se présente comme un condensé de ce qui nous attend dans Dragon Age 4, qu'il s'agisse de la création de son avatar aux combats en passant par l'exploration ou encore quelques moments narratifs. Corinne Busche, directrice du jeu, avait bien indiqué auparavant que ce nouvel opus allait prendre la forme d'un RPG centré sur la narration, en laissant de côté l'approche monde ouvert. Pour autant, le jeu ne manquera visiblement pas de vastes zones à explorer et lieux hors des sentiers battus à visiter, notamment pour les quêtes liées à nos compagnons.

Ceux-ci se montrent d'ailleurs du même calibre que d'autres personnages emblématiques des jeux BioWare, avec un énorme soin apporté à leur égard. À l'instar également d'un Baldur's Gate 3, les joueurs devraient donc prendre plaisir à les côtoyer et se lier d'amitié avec eux (et plus si affinité). Dans la veine des précédents jeux du studio, notre avatar devra donc faire de nombreux choix, parfois cornéliens, aux conséquences impactantes tant pour notre groupe que pour Thédas dans son ensemble. À bien des égards, Dragon Age 4 s'annonce donc comme une proposition forte pour les amateurs de RPG. Verdict, avec une certaine fébrilité, le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sources : IGN ; Shinobi602 sur X.com