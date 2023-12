BioWare a récemment partagé de nouvelles informations sur Dragon Age Dreadwolf, y compris des captures d'écran et des détails sur plusieurs lieux du jeu. Bien que le développement de ce RPG soit officiellement connu depuis près de cinq ans, les détails étaient jusqu'à présent assez rares. Toutefois, BioWare se prépare désormais à une révélation complète prévue pour l'été 2024.

Quoi de neuf pour Dragon Age 4 ?

Dans un billet de blog accompagnant un récent teaser, BioWare a dévoilé certains des lieux qui figureront dans le monde du jeu. Parmi eux, on retrouve les terres désolées et les pics de l'Anderfels, où se trouve Weisshaupt, la forteresse servant de base aux Gardiens des ombres; la verdure et les mers scintillantes de Rivan, peuplées d'habitants robustes et marins; et la ville dense et brillante d'Antiva, où se cachent les Corbeaux, une organisation d'élite d'espions et de voleurs.

Chacun de ces lieux présente des problèmes uniques. Sur les rivages de Rivan, par exemple, la guilde de chasseurs de trésors Lords of Fortune a été chassée par l'activité croissante (et l'agressivité) des dragons, qui détruisent leurs navires. À Antiva, un problème mystérieux se trame dans l'ombre, et les Corbeaux tentent d'en découvrir la source. Pendant ce temps, l'Anderfels, où résident les Gardiens des ombres, est secoué par des tremblements dont l'origine reste inconnue, tandis qu'une tempête menaçante se profile à l'horizon.

Plus grand, plus vaste

BioWare a également indiqué que le monde de Dragon Age: Dreadwolf offrira plus de lieux à explorer que tout autre titre précédent de la série Dragon Age. Dans le détail, un développeur explique :

Nous avons pensé que c'était le mieux pour l'histoire que nous voulions raconter cette fois-ci et nous espérons que vous l'apprécierez autant que nous ! Cela nous a permis de créer beaucoup plus de lieux que les jeux précédents, y compris certains où vous aviez envie d'aller… et d'autres dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant.

Bien que le profil LinkedIn d'un employé de EA ait suggéré que Dragon Age: Dreadwolf serait lancé en 2024, certaines rumeurs évoquent un possible report à 2025. Cette nouvelle itération promet ainsi d'apporter une richesse et une diversité de mondes sans précédent dans l'histoire de la franchise. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on aime les RPG.

Enfin, il est possible que les Game Awards, qui auront lieu ce soir (au moment de la rédaction de cet article), puissent également fournir de nouvelles informations. Peut-être même y verra-t-on un autre trailer.