Avec Dragon Age 4 The Veilguard, BioWare compte bien corriger ses erreurs du passé. Cela commencera par la plus grosse d’Inquisition, son prédécesseur.

10 ans déjà que Dragon Age Inquisition est sorti. Après un développement fastidieux, sa suite sortira bien cette année. Un quatrième épisode qui devait initialement être un jeu service orienté multijoueur avant que l’échec cuisant d’Anthem ne passe pas là. BioWare a finalement eu carte blanche pour faire le jeu solo qu’ils voulaient. Dragon Age 4 fera tout en plus grand, on l’espère en mieux, mais question de répéter l’une des plus grosses erreurs de son aîné.

Un meilleur rythme dans Dragon Age 4 ?

Dragon Age The Veilguard est bien parti pour être le « meilleur jeu de la série ». C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mark Darrah à qui l’on doit les épisodes précédents et qui officie désormais en tant que consultant. Il faut dire que les nouvelles équipes ont prêté une attention toute particulière aux retours des joueurs. Retour des soins, options d’éclairage dans le créateur de personnage, arbres de compétences plus abouti, options de personnalisation mirobolantes… BioWare ne compte bien faire amende honorable auprès des habitués de la licence. L’une des plaintes récurrentes du troisième épisode a elle aussi bien été entendue. Dans une interview accordée au magazine The Edge, John Epler, directeur créatif, a expliqué Dragon Age 4 ne répètera pas l’erreur de l'infâme Marches Solitaires d’Inquisition.

La première véritable zone ouverte du jeu proposait des quêtes annexes à n’en plus finir. À tel point que les joueurs passaient une dizaine d’heures (non, on n’exagère pas) pour tout terminer avant de passer à la suite. Une zone fastidieuse et interminable. Le rythme en prenait forcément un sacré coup et l’histoire aussi. L’antagoniste repartait aussi vite qu’il était venu avant de se faire oublier. Le sentiment d’urgence qu’Inqusition voulait instaurer devenait alors caduc. Avec Dragon Age 4, les équipes veulent « offrir au joueur une expérience personnalisée. Le rythme est important pour nous, et nous voulons nous assurer que l'histoire reste au premier plan. »

Les Marches Solitaires, le cauchemar des joueurs de Dragon Age Inquisition ©BioWare

BioWare devrait donc jouer la carte de la prudence avec les différentes zones pour ne pas trop perdre le joueur. L’équipe ne s’en cache pas à chacune de ses prises de parole : ils veulent remettre la narration qui a donné ses lettres de noblesse au studio. Cela passera forcément une expérience recentrée sur le scénario. Il faudra cependant attendre le lancement de Dragon Age 4 The Veilguard pour savoir si le pari est réussi. Une date de sortie sera annoncée d’ici la fin du mois. Il se murmure que Varrick et ses amis viendront nous rendre visite en octobre.

Source : The Edge via Gamesradar